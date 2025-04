Morre Manga, um dos maiores goleiros da história do futebol

Marcado por exibir as mãos grandes e os dedos tortos dos tempos de profissão, Manga estava internado no Hospital Rio Barra, no Rio de Janeiro - (crédito: Vitor Silva/Botafogo)

O futebol amanheceu de luto. Morreu nesta terça-feira, aos 87 anos, Hailton Corrêa de Arruda, o Manga, um dos maiores goleiros da história do país. Querido no Sport, no Internacional, no Nacional do Uruguai, no Barcelona de Guyaquil e na Seleção Brasielira, o pernambucano consolidou-se como ídolo no Botafogo de Mané Garrincha e Nilton Santos. Adorava provocar o Flamemngo nas vésperas dos clássicos: "O bicho (prêmio em dinheiro por vitória) está grantindo", alfinetava um dos protagonistas dos títulos do Campeonato Carioca alvinegro em 1961, 1962, 1967 e 1968.

Marcado por exibir as mãos grandes e os dedos tortos dos tempos de profissão, Manga estava internado no Hospital Rio Barra, no Rio de Janeiro, devido a uma pneumonia. Ele também lutava contra um câncer de próstata. Além da coleção de estaduais pelo Botafogo, o currículo ostenta glórias em todos os times pelos quais passou. Entre os principais troféus, a Libertadores e o Mundial pelo Nacional-URU em 1971; o bicampeonato Brasileiro em 1975 e em 1976 com a camisa história usada no Internacional.

Pela Seleção, foi titular na derrota por 3 x 1 para Portugal na última rodada da fase de grupos da Copa de 1966. Foi a última vez que o Brasil deu adeus ao torneio na primeira fase depois de um ciclo tumultuado e desorganizado até o torneio disputado na Inglaterra.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Considerado um dos maiores goleiros da história do futebol, Manga nasceu em 26 de abril de 1937. A data foi escolhida para ser o Dida do Goleiro no Brasil. O presidente do Glorioso, João Paulo de Magalhães Lins, disponibilizou o salão nobre de General Severino para o velório de Manga. "Faremos todas as homenagens a esse gigante de nossa história, que seguirá eternamente vivo em nossos corações", disse o mandatário do clube social.

É com enorme pesar que comunicamos o falecimento de Haílton Corrêa de Arruda, nosso inesquecível ex-goleiro e ídolo Manga, aos 88 anos, no Hospital Rio Barra.



Manga foi um dos maiores goleiros da história do futebol mundial e defendeu nosso Glorioso de 1959 a 1968, tendo… pic.twitter.com/t3ObxNYCIk — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 8, 2025

O clube publicou nota nas redes sociais. "É com enorme pesar que comunicamos o falecimento de Haílton Corrêa de Arruda, nosso inesquecível ex-goleiro e ídolo Manga, aos 88 anos, no Hospital Rio Barra".

Leia também: Botafogo leva taça da Libertadores a Manga

"Manga foi um dos maiores goleiros da história do futebol mundial e defendeu nosso Glorioso de 1959 a 1968, tendo integrado dois dos maiores times da nossa história, os bicampeões cariocas de 61/62 e 67/68".

"Titular da Seleção Brasileira de 1966, Manga deixa uma história de defesas inesquecíveis e muito amor pelo Botafogo", conclui o texto.

É com imenso pesar que o Sport Club Internacional comunica o falecimento de Haílton Corrêa de Arruda, o eterno Manga, aos 87 anos. Ídolo inesquecível, Manga foi peça fundamental na história colorada, conquistando dois Campeonatos Brasileiros (1975 e 1976) e três Campeonatos… pic.twitter.com/Y5zXPDnxBz — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 8, 2025

El Club Nacional de Football lamenta profundamente el fallecimiento de Haílton Corrêa de Arruda "Manga", Campeón de la CONMEBOL Libertadores 1971, Copa Interamericana 1971 y cuatro Campeonatos Uruguayos.



A sus familiares, amigos y allegados el abrazo más fuerte.



Hasta siempre,… pic.twitter.com/VMMmfuXniR April 8, 2025

O mentor da ideia de colocar Manga no pedestal de símbolo do Dia do Goleiro partiu de um militar. "Em um velado reconhecimento pelo trabalho do pernambucano Hailton Corrêa de Arruda, o Manga, na Seleção Brasileira na Copa de 1966, o tenente Raul Carlesso e o capitão Reginaldo Pontes Bielinsk, professores da Escola de Educação Física do Exército, no Rio, criaram o Dia do Goleiro e escolheram para homenagear todos os heróis da posição em 26 de abril, data de nascimento de Manga, que fez história com as camisas do Botafogo, Sport, Inter, Operário-MG, Coritiba e Grêmio".

QUEM FOI MANGA

Nome: Hailton Corrêa de Arruda

Apelido: Manga

Nascimento: 26/4/1937

Morte: 8/4/2025

Local: Recife (PE)

Posição: goleiro

Categoria de base: SportClubes como profissional: Sport (1955-1959), Botafogo (1959-1968), Nacional-URU (1969-1974), Internacional (1974-1976), Ooperário-MS (1977-1978), Coritiba (1978), Grêmio (1979-1980), Barcelona de Guayaquil (1981-1982) e Seleção Brasileira (1965-1967).

Títulos

- Sport

Pernambucano (1955, 1956 e 1958)

- Botafogo

Campeonato Carioca 1961, 1962, 1967 e 1968

Torneio Rio-São Paulo: 1962, 1964 e 1966

- Nacional-URU

Campeonato Uruguaio (1969, 1970, 1971 e 1972)

Copa Libertadores da América (1971)

Copa Intercontinental (1971)

Copa Interamericana (1971)

- Internacional

Campeonato Gaúcho (1974, 1975 e 1976)

Campeonato Brasileiro (1975 e 1976)

- Operário-MS

Campeonato Mato-Grossense (1977)

- Coritiba

Campeonato Paranaense (1978)

- Grêmio

Campeonato Gaúcho (1979)

- Barcelona de Guayaquil-EQU

Campeonato Equatoriano (1981)

Prêmio individual

- Bola de Prata (1976 e 1978)