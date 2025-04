Lamborghini de Yuri Alberto destoa em trânsito de SP e supera máquina de Memphis Depay

Lamborghini de Yuri Alberto o tornou proprietário de um dos veículos mais caros entre jogadores do futebol brasileiro - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O atacante Yuri Alberto, destaque do Corinthians especialmente desde 2024, foi flagrado exibindo nada mais nada menos que uma Lamborghini Huracán Tecnica LP640-2 2024 pelas ruas de São Paulo. O modelo adquirido pelo atacante ainda se destaca pela cor exclusiva: Viola Pasifae, um roxo vibrante. Avaliado em R$ 4,4 milhões, de acordo com a tabela FIPE, o veículo se impõe entre os mais caros já vistos entre jogadores do futebol brasileiro.

Para se ter uma ideia base, o valor da máquina supra até mesmo a do colecionador Memphis Depay, que nunca escondeu sua fixação por carro. Vale frisar, também, que o holandês recebe um salário que gira em torno de R$ 3,5 milhões mensais, enquanto Yuri recebe R$ 1,7 milhão.

O jogador desfilou com a máquina em meio ao trânsito da capital paulista, ou seja, sem chances de usufruir de sua real potência superesportiva. Não que fosse necessário, haja visto que somente a presença do veículo atraiu olhares suficientes. A imagem da Lamborghini circulou em vídeos e fotos nas redes sociais nos últimos dias, e o luxo se fez pauta na mídia. ainda mais exclusivo.

Por fim, a Lamborghini Huracán Tecnica que Yuri Alberto ostenta atualmente é fruto de uma produção limitada, encerrada em meados de 2024, quando a marca italiana passou a direcionar seus esforços para veículos com motorização híbrida. Portanto, trata-se de um modelo simbólico e colecionável.

