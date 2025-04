Vídeo: violência entre torcedores do PSG e Aston Villa cria alerta em autoridades

Torcedores de PSG e Aston Villa protagonizaram cenas de violência nas ruas da capital francesa na noite dessa terça-feira (08). O confronto entre os adeptos ocorreu às vésperas do duelo pelas quartas de final da Liga dos Campeões, às 16h (de Brasília) desta quarta-feira (09). A confusão se desenrolou nos arredores de um bar movimentado de Paris e, segundo registros, envolveu arremessos de cadeiras e copos.

Os vídeos mostram grupos rivais se enfrentando de forma agressiva em meio a gritos e objetos sendo lançados em múltiplas direções. A ausência de um histórico de rivalidade entre as torcidas envolvidas chamou a atenção de autoridades locais e internacionais, especialmente pelo nível de violência registrado.

Em resposta à escalada da violência, as forças de segurança da França decidiram reforçar a presença policial em Paris. Foram deslocadas cinco unidades especiais para atuar diretamente na cidade, com foco principal no acompanhamento dos torcedores visitantes. Conforme revelado por fontes britânicas e francesas, uma unidade foi destacada exclusivamente para monitorar esse grupo.

Aliás, a Unidade Nacional de Hooliganismo do Futebol classificou o jogo com risco nível três — em uma escala que vai até cinco. Essa categorização aponta para a possibilidade concreta de novos episódios de violência, exigindo atenção redobrada das autoridades locais.

???????????????????????????????????? Mientras todos ven Arsenal vs Real Madrid, SE PUDRIÓ TODO EN PARÍS entre la gente de PSG y Aston Villa. Los del equipo Villano también estaban viendo el partido y cayeron los del PSG a buscarlos. pic.twitter.com/IEn2IaMTSp — ???????? BARRAS DEL MUNDO ????? (@Barras_LATAM) April 8, 2025





Presença de torcedores ingleses na capital francesa

O momento vivido pelo Aston Villa é especial. Afinal, esta é a primeira vez que o clube chega às quartas de final da Liga dos Campeões desde a temporada 1982-1983. A conquista, portanto, motivou milhares de torcedores a acompanharem a equipe fora de casa. Cerca de 3.000 torcedores viajaram até Paris para acompanhar o confronto.

Contudo, apenas 2.000 ingressos foram disponibilizados para os visitantes no setor reservado do Parc des Princes. Com isso, aproximadamente mil torcedores ingleses devem acompanhar a partida de fora do estádio, principalmente em bares e espaços públicos da cidade, o que pode representar novo ponto de atenção para as autoridades.

Retrospecto recente entre PSG e Aston Villa

O duelo entre PSG e Aston Villa acontece nesta quarta-feira (09), às 16 horas (de Brasília), no Parc des Princes, válido pela ida das quartas de final da Liga dos Campeões. Os franceses chegam ao confronto com moral elevada, visto que asseguraram o título da Ligue 1 com seis rodadas de antecedência. Na fase anterior da Champions League, a equipe parisiense superou o Liverpool nos pênaltis, em um duelo de forte carga emocional.

O Aston Villa, por sua vez, avançou com autoridade ao eliminar o Brugge com um placar agregado de 6 a 1. Apesar de sua ausência de confrontos recentes em fases avançadas da Champions, o time inglês tem mostrado desempenho sólido na atual temporada europeia.

