Morte de torcedores provocou invasão no jogo entre Colo-Colo e Fortaleza

Torcedores do Colo-Colo invadem o gramado do Estádio Monumental e se misturam entre os jogadores - (crédito: Javier Torres/AFP)

A invasão de campo responsável por interromper o jogo entre Colo-Colo e Fortaleza, válido pela Libertadores, no Chile, foi motivada por um sério problema externo. De acordo com informações divulgadas pela ESPN e aprofundadas por veículos de imprensa chilenos, dois torcedores da equipe da casa morreram em confusões fora do Estádio Monumental, em Santiago. Os óbitos ocorreram durante tentativas de invasão no palco da partida.

Segundo informações do El Deportivo, dezenas de torcedores do Colo-Colo forçaram a entrada no Estádio Monumental. No meio da confusão, duas pessoas morreram. Uma faleceu no local, enquanto a segunda chegou a ser levada a uma unidade médica próxima do palco esportivo, mas não resistiu. Ainda de acordo com portais chilenos, 10 pessoas foram presas e outras ficaram feridas, também sendo transferidas a centros de sáude.

As vítimas são uma mulher de 18 anos e um adolescente de 13. Eles teriam sido esmagados por uma cerca derrubada pela confusão. Já uma apuração para investigar se uma viatura policial de lançamento de gás lacrimogênio estaria envolvida nas mortes. "Supostamente, era um veículo de gás lacrimogêneo, um veículo de controle da ordem pública. A verdade é que a entrada no estádio foi bastante caótica, e houve tentativas de diversos torcedores de entrar no Estádio Monumental sem ingressos", afirmou Francisco Mores, promotor do Departamento de Flagrantes do Leste.

Vidros que separam as arquibancadas do campo foram quebrados por torcedores do Colo-Colo (foto: Javier Torres/AFP)

"Por enquanto, o que se sabe é que uma das cercas esmagou esses dois jovens com um peso maior, peso que pode ser atribuído a diferentes causas, e todas estão sendo investigadas como possíveis hipóteses de trabalho para determinar a causa final da morte desses jovens", continuou a autoridade chilena. Naquele momento, havia inúmeros policiais presentes. De acordo com informações preliminares, esses indivíduos, juntamente com pelo menos outras 100 pessoas, tentaram derrubar as cercas para tentar entrar no Estádio Monumental", seguiu.

Com a notícia dos óbitos, os torcedores dentro do estádio iniciaram a ação violenta. Além de atirar objetivos e barras de ferro no gramado do Monumental, um grupo quebrou os painéis responsáveis por separar o público do gramado. A invasão levou os jogadores do Fortaleza a correrem em direção aos vestiários. Os atletas do Colo-Colo tentaram conter os vândalos. O estádio foi evacuado. A Conmebol tem o interesse de retomar o jogo.

Torcedor mascarado do Colo-Colo se equilibra na cerca que separa a torcida do gramado (foto: Javier Torres/AFP)

Delegação em segurança

Enquanto o problema das mortes fora do estádio e da invasão ao gramado transcorria, o Fortaleza veio a público para garantir a segurança dos jogadores e demais membros da deleção do clube. Tão logo a confusão se intensificou, os tricolores correram aos vestiários do Monumental para se abrigarem. Membros da equipe brasileira estão, ainda, oferecendo suporte aos torcedores presentes no Chile, enquanto é viabilizada uma saída segura.