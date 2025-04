Chefe da segurança de estádios do Chile renuncia após morte de torcedores

O ministro da Segurança Pública do Chile, Luis Cordero, anunciou a renúncia da chefe do programa governamental Estádio Seguro, Pamela Venegas. A renúncia ocorreu após dois torcedores morrerem durante um tumulto em que um grupo de torcedores tentou invadir o estádio Monumental do Colo Colo, em Santiago, para assistir à partida contra o Fortaleza, pela Copa Libertadores-2025.

As vítimas são uma jovem de 18 anos e um adolescente de 13. O Ministério Público abriu uma investigação para apurar as causas da morte dos dois torcedores.

Segundo o promotor Francisco Morales, "o que se sabe é que uma das grades esmagou esses dois jovens". "Uma investigação está em andamento para determinar se um carro da polícia esteve envolvido na morte", disse o promotor.

Cercas caídas na rua são vistas depois que um grupo de torcedores do Colo-Colo tentou forçar a entrada no estádio durante a partida da fase de grupos da Copa Libertadores entre o Colo-Colo do Chile e o Fortaleza do Brasil, no estádio Monumental David Arellano, em Santiago, em 10 de abril de 2025 (foto: Javier TORRES/AFP)

Bárbara Pérez, irmã da jovem de 18 anos que morreu, relatou à AFP que uma viatura policial causou a morte ao passar por cima da cerca que já havia caído sobre a vítima. "Ele a atropelou e a esmagou completamente. Ela chegou ao hospital sem sinais vitais. Ela veio com um ingresso na mão e seu documento de identidade", contou Bárbara.

Um policial foi indiciado e "encontra-se à disposição do Ministério Público, aguardando as investigações da Seção de Investigação de Acidentes de Trânsito e do Laboratório de Criminalística de Carabineiros".

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) lamentou a morte de dois torcedores. "Expressamos nossas mais sinceras condolências às suas famílias e seres queridos.Estamos juntos neste momento difícil", disse a Conmebol.

Nas redes sociais, o Colo-Colo lamentou profundamente o falecimento dos dois torcedores. "Enviamos nossas mais profundas condolências às famílias, amigos e entes queridos", afirmou o clube.

Já o Fortaleza informou que atletas, dirigentes, comissão técnica e staff do time ficaram bem. "Membros da delegação prestaram todo suporte aos torcedores do Tricolor presentes no estádio, os tranquilizando para uma saída totalmente segura", citou o clube.