Libertadores: desorganizado, Flamengo perde para o Central Córdoba

A força da torcida e a imensa superioridade técnica na comparação dos elencos não foi suficiente para o Flamengo engatar a segunda vitória consecutiva na Libertadores da América. Na noite desta quarta-feira (9/4), o rubro-negro recebeu o frágil Central Córdoba, no Maracanã, e decepcionou. Desorganizado e desnecessariamente pilhado, o time carioca tomou dois golpes dos argentinos, perdeu o controle do jogo e acabou derrotado, por 2 x 1.

Somente os primeiros minutos de bola rolando fizeram o Flamengo sentir tranquilidade no jogo. No entanto, os gols sofridos transformaram o ímpeto da equipe. O domínio virou bagunça em campo. Sem alguns titulares, o rubro-negro teve bastante posse, mas tropeçou em várias decisões equivocadas nas jogadas. Eficiente e obediente ao modelo de jogo, mesmo diante da limitação técnica, o Central Córdoba fez o necessário para vencer pela primeira vez na história longe da Argentina.

Embora marcado pelo amargo sabor da derrota, o duelo registrou o retorno do atacante Pedro aos gramados após sete meses lesionado. O camisa nove jogou cerca de 25 minutos, mas não teve chances de gols. Assim como o camisa nove, a tropa de choque titular dos flamenguistas foi acionada durante o tempo de bola rolando, mas peças como Wesley, Gerson e Luiz Araújo não conseguiram desenrolar o confronto a favor dos brasileiros.

Duros golpes



O Flamengo começou a partida com o tradicional volume de jogo. O maior tempo com a bola no pé até gerou algumas chances a favor dos cariocas. No entanto, o erro nas tomadas de decisões era um adversário a mais. Inofensivo e cometendo erros básicos e de afobamento, o Central Córdoba ganhou força em um pênalti marcado após bola na mão de Léo Pereira. Heredia cobrou com personalidade, sem chances para Rossi e marcou o primeiro dos argentinos.

A partir daí, a bagunça flamenguista no gramado se intensificou. O tempo de bola no pé e as chances seguiam, mas não havia sequência. O rubro-negro chegou a se animar quando a arbitragem marcou pênalti em Bruno Henrique, mas o VAR corrigiu: a falta ocorreu fora da área. Em lance despretensioso, o Central Córdoba ampliou. Cufré esbanjou precisão em cruzamento de bola parada e Florentín, livre, cabeceou forte: 2 x 0.

Pressão desorganizada

Na volta do intervalo, o Flamengo imprimiu um estilo de jogo de abafa desde o primeiro minuto. Um dos personagens do jogo, o goleiro Aguerre realizou defesas importantes, como em finalizações de Wesley e Plata. Mesmo suscetível a contra-ataques, o rubro-negro não tirou o pé do acelerador. O Central Córdoba não dava sequência aos lances. De bola parada, os cariocas voltaram para o jogo. De la Cruz cobrou falta bem e diminuiu a desvantagem.

O lance era para ser de ânimo, mas foi prosseguido de pouco tempo de bola rolando. Até os 30 minutos, o Central Córdoba valorizou cada parada de bola e o Flamengo pouco ameaçou. Nervoso, o rubro-negro mantinha os erros de decisão. De volta após sete meses, Pedro reforçou o ataque. O camisa nove, no entanto, não teve nenhuma chance de gol. Na base do abafa, o time da casa seguiu tropeçando nas próprias pernas. Bruno Henrique ainda colocou uma bola na trave, mas insuficiente para impedir a amarga derrota.

Ficha técnica

Libertadores da América

Flamengo 1 x 2 Central Córdoba

Fase de grupos - 2ª rodada

Estádio: Maracanã, Rio de Janeiro

Flamengo

Rossi; Varela (Wesley), Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro (Pedro); Evertton Araújo (Erick Pulgar), De la Cruz e Arrascaeta (Luiz Araújo); Bruno Henrique, Plata e Juninho (Gerson).

Técnico: Filipe Luís



Central Córdoba

Aguerre; Moyano (Pillud), Abascia, Rivero e Cufré (Casermeiro); Galván, Iván Gómez (Cristóforo) e José Florentín; Perelló (Fernando Martínez), Heredia e Angulo (Verón).

Técnico: Omar De Felippe