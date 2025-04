COB debate presença, avanços e desafios femininos no esporte

A ginástica artística é um dos cases de sucesso do esporte feminino do Brasil - (crédito: Abelardo Mendes Jr/CB/D.A. Press)

Rio de Janeiro — O caminho do Brasil para se tornar potência em Olimpíadas está diretamente ligado às mulheres. Os números não mentem. Doze das 20 medalhas conquistadas nos Jogos de Paris-2024 passaram pelos pés ou pelas mãos delas, maioria inédita de 153 na delegação de 276 do país. Ciente da importância feminina no esporte, seja em papel de protagonismo ou de bastidor, o Comitê Olímpico do Brasil realiza, nesta terça-feira (15/4), a segunda edição do Fórum Mulher no Esporte para debater os avanços e desafios da participação na área.

O evento é realizado na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, com 300 convidados. O número representa aumento de 50% em relação à primeira edição. O cronograma prevê debates e palestras das 9h às 18h. Campeã olímpica pela Seleção de vôlei em Pequim-2008 e Londres-2012, Fabi Alvim é a mestre de cerimônias e compartilha a trajetória no esporte.

Também estão confirmadas: a medalhista de prata do vôlei de praia na Rio-2016, Ágatha Ripple; a ginasta bronze por equipes em Paris-2024, Jade Barbosa; a vice-presidente do COB, Yane Marques; e a ex-velejadora e medalhista de bronze em Pequim-2008, Isabel Swan.

A programação foi ampliada em relação à 1ª edição e é focada em temas fundamentais, como lideranças femininas no esporte, treinadoras esportivas de alto rendimento, a performance da mulher atleta e o impacto e o legado dos Jogos Olímpicos Paris 2024. Também será apresentado o case de sucesso da ginástica artística feminina e uma premiação muito especial a mulheres que marcaram o Movimento Olímpico do Brasil.

As treinadoras serão representadas por Martha Rocha (vela), Gianetti Bonfim (marcha atlética) e Camila Ferezin (ginástica rítmica). “É importante provocarmos a discussão sobre o papel da mulher no esporte em todos os âmbitos, desde o alto rendimento à gestão. Estamos cada vez mais quebrando barreiras, mostrando a necessidade da equidade de gênero, e esses assuntos devem ser naturais à sociedade. O Fórum da Mulher no Esporte vem justamente para jogar luz a esse movimento”, analisa a vice-presidente do COB, Yane Marques.

“Ter um evento como o Fórum Mulher no Esporte é fundamental para ampliar vozes femininas que, historicamente, foram silenciadas ou sub-representadas no esporte. Participar desse movimento é uma oportunidade poderosa de reafirmar o protagonismo feminino em todas as esferas do esporte. Falar sobre liderança feminina é falar sobre transformação, representatividade e futuro — e eventos como esse, promovidos pelo COB, são essenciais para consolidar este caminho e garantir que as próximas gerações encontrem um ambiente esportivo mais justo, inclusivo e potente”, destaca a secretária nacional de excelência esportiva, Iziane Marques, também confirmada para o evento.

*O repórter viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)

