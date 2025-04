Liga dos Campeões: Primeiros semifinalistas saem nesta quarta-feira (14)

Artilheiro da competição com 12 gols, o brasileiro Raphinha é um dos destaques do Barcelona na busca pela classificação às semis - (crédito: Josep Lago/AFP)

Os primeiros dois dos quatro melhores times da Europa em 2024/2025 se aproximam de serem conhecidos. A bateria de partidas da tarde desta terça-feira (15) será a primeira dos jogos de volta das quartas de final da Liga dos Campeões. Sincronamente às 16h, o Borussia Dortmund recebe o Barcelona na Alemanha, enquanto Aston Villa e PSG se encontram na Inglaterra. As partidas valem vaga nas semifinais do torneio. O SBT, a TNT Sports e o serviço de streaming Max transmitem.

Na cidade germânica de Dortmund, o Borussia recebe o time espanhol com uma montanha a ser escalada diante de si. Na partida de ida, acontecida na última semana, os catalães triunfaram por 4 x 0. O time alemão, portanto, precisa vencer por, pelo menos, quatro gols de diferença. Isso caso deseje levar a decisão aos pênaltis. Para avançar sem contar com prorrogação ou disputas na marca da cal, será necessário estufar as redes cinco vezes a mais do que o adversário.

Apenas uma reversão de desvantagem do gênero com esse placar já aconteceu na história do mata-mata da competição. Em 2016/2017, o próprio Barcelona venceu o PSG na segunda partida, por 6 x 1, e garantiu vaga nas quartas. No jogo de número um, havia perdido por 4 x 0. O Borussia pode sonhar em alcançar um feito já materializado no passado. No entanto, terá pela frente o único invicto em 2025 das cinco principais ligas europeias (Itália, França, Espanha, Inglaterra e Alemanha), além de dono do melhor ataque do torneio, com 36 gols em 11 jogos.

Na Inglaterra, o Aston Villa correrá atrás de placar mais acessível. No primeiro capítulo do confronto, em Paris, acabou derrotado por 3 x 1. Os 90 minutos complementares, todavia, acontecerão em Birmingham. Uma remontada pode enriquecer ainda mais uma temporada positiva para a equipe do Villa Park. Na Premier League, é sétimo colocado, mas está a apenas três pontos do G-3. Além disso, vive a expectativa de voltar às semis do campeonato pela primeira vez desde a temporada 1982/1983.

O Paris Saint-Germain, por outro lado, chega ao encontro como uma das principais equipes do Velho Mundo. Dono de ataque potente e meio de campo versátil, decolou em 2025 após ter dificuldades para se classificar no mata-mata. No torneio continental, soma 22 gols em sete jogos no ano vigente – foram seis vitórias e uma derrota. Já campeão francês e classificado para a decisão da Copa nacional, a trupe de Luis Enrique poderá dar exclusividade à Champions.

*Estagiário sob a supervisão de Marcos Paulo Lima

