Tite recusa a proposta do Corinthians por questão de saúde

Tite recusa a proposta do Corinthians - (crédito: Foto: Divulgação/Corinthians)

Tite não vai voltar ao Corinthians nesta temporada. O treinador recusou a proposta feita pelo clube por questões de saúde. Em nota, o técnico afirma que conversou com a família e decidiu interromper a carreira por tempo indeterminado para cuidar de questões de saúde física e mental, sem dar maiores detalhes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Como se tornou público, havia uma conversa em andamento com o Corinthians, mas ela precisará ser paralisada por uma decisão difícil, mas necessária”, escreveu Tite.

Por sua vez, o Corinthians escreveu que as negociações estavam avançadas, mas por uma decisão pessoal do treinador em cuidar de sua saúde, o acordo não saiu.

“As partes ficaram muito próximas do acerto e o treinador era esperado para assinar o contrato e já comandar os trabalhos da equipe nesta terça. No entanto, por uma decisão pessoal, Tite resolveu pausar momentaneamente a sua carreira para cuidar da sua saúde física e mental.”, publicou o Timão.

Tite é o segundo nome procurado pela direção corintiana após a demissão do argentino Ramón Díaz. Isso porque Dorival Júnior recebeu uma consulta inicial. Mas as conversas com o recém-demitido treinador da Seleção Brasileira não avançaram.

A intenção inicial da diretoria alvinegra era ter um novo técnico até quinta-feira, quando a equipe volta a campo, contra o Racing-URU, pela Copa Sul-Americana.

Agora, a diretoria alvinegra vai atrás de um novo técnico. Após as recusas de Dorival Júnior e Tite, o Timão deve procurar um treinador no mercado estrangeiro.