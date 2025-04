Com gol nos acréscimos, Bahia bate Ceará e vence a primeira no Brasileirão

Fechando a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia venceu o Ceará por 1 a 0 nesta segunda-feira (21), na Arena Fonte Nova. Quando tudo indicava que o Esquadrão de Aço seguiria sem vencer no torneio, Everton Ribeiro converteu um pênalti aos 58 minutos do segunto tempo.

Com o resultado, o Tricolor Baiano saiu da zona de rebaixamento e subiu para a 13ª posição, com seis pontos. Por outro lado, o Vozão segue na quinta colocação da tabela, somando sete pontos.

O jogo começou movimentado, e quem tomou a iniciativa foi o Bahia, com Iago finalizando com perigo logo aos seis minutos. Logo depois, aos oito, Nestor arriscou de fora da área, mas Fernando Miguel defendeu com segurança. A resposta dos visitantes veio aos 11 mintos, com Aylon, que testou de cabeça, mas Marcos Felipe não teve dificuldades para fazer a defesa.

Sem grandes chances, o equilíbrio seguiu durante o primeiro tempo. Mas aos 46, Cauly assustou e quase abriu o placar ao chutar forte de dentro da área, mas a bola saiu por cima. Guilherme, que havia acabado de entrar, então, respondeu e quase surpreendeu com um chute perigoso que passou rente à trave.

Já na segunda etapa, a partida iniciou morna. A primeira chance, aliás, aconteceu apenas aos 29 minutos de bola rolando e foi do time mandante. No lance, Luciano Juba recebeu de Erick Pulga, girou e finalizou para fora. Aos 41, Fernando Miguel fez uma defesa espetacular em chute de Everton Ribeiro, que finalizou de primeira, e então evitou o gol do Tricolor Baiano. Porém, já nos acréscimos, aos 58 minutos, o camisa 10 converteu o pênalti que garantiu a primeira vitória do Esquadrão de Aço no Brasileirão 2025.

Agenda

O Tricolor Baiano vira a chave e recebe o Atlético Nacional na próxima quinta-feira (24), pela terceira rodada da Copa Liberadores, às 21h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Já o Vozão encara o São Paulo pela sexta rodada do Brasileirão no sábado (26), às 18h30, no Castelão.

BAHIA 1 X 0 CEARÁ

Brasileirão – 5ª rodada

Data: 21/4/2025

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Público: 27.834

Renda: R$ 787.101,00

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Iago Borduchi (Luciano Juba, 14’/2ºT)); Acevedo, Erick, Nestor (Everton Ribeiro, 14’/2ºT) e Cauly (Tiago, 15’/2ºT); Ademir (Ruan Pablo, 17’/2ºT) e Lucho Rodríguez (Erick Pulga,Intervalo). Técnico: Rogério Ceni

CEARÁ: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Rafael Ramos; Dieguinho, Fernando Sobral (Lucas Lima) e Lucas Mugni (Rômulo, 29’/2ºT); Galeano (Matheus Araújo, 29’/2ºT), Pedro Raul e Aylon (Guilherme, aos 44’/1ºT) e, depois, Pedro Henrique, 45’/2ºT). Técnico: Leo Condé

Gols: Everton Ribeiro, 58’/2ºT (1-0)

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Assistentes: Michael Stanislau e Thiago Augusto Kappes Diel

VAR: Daniel Nobre Bins

Cartão amarelo: Ademir, Everton Ribeiro (BAH); Fabiano Souza, Rafael Ramos, Fernando Sobral, Lucas Mugni (CEA)

Cartão vermelho: –