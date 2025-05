Barcelona e Inter empatam por 3 x 3 e decidem vaga na final em Milão

O Estádio Olímpico de Montjuic, em Barcelona, na Espanha, foi palco de um confronto acirrado entre Barcelona e Internazionale. As equipes encerraram o jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões empatadas por 3 x 3, levando a decisão para a próxima terça-feira (6/5), em Milão. No primeiro tempo, os italianos abriram frente com os gols de Thuram e Dumfries, o meia neerlandês foi responsável por marcar o terceiro do time italiano. Do lado dos donos da casa, o jovem Lamine Yamal marcou o primeiro e sobrou para Ferran Torres e o brasileiro Raphinha, em lance de infelicidade do goleiro Sommer, igualarem o placar.

Na temporada de 2009/2010, a Inter superou o Barcelona nesta mesma fase da Liga dos Campeões, ao vencer os Culés por 3 x 1. Naquele mesmo ano, o time de italiano conquistou a orelhuda e, desde então, nunca mais um clube da Itália conseguiu um título na competição. Dez anos depois, o embate entre os times pegou fogo em Barcelona, deixando em aberto a vaga para a grande finalíssima.

O jogo

O confronto começou com a Internazionale saindo com a bola. Foram necessários 30 segundos para os visitantes abrirem o placar. No primeiro ataque, o neerlandês Dumfries cruzou para área e, livre de marcação, o centroavante Thuram, de letra, abriu o placar para os nerazzurri. O Barcelona concentrava o jogo na direita, buscando Yamal, que tentava infiltrar a bola e furar a defesa da Inter. Foram quase oito minutos de pressão do time Catalão. Porém, no contra-ataque, a Inter conseguiu um escanteio e, na sobra, foi a vez do meia Dumfries, de voleio, ampliar o placar da partida.

Aos 24 minutos, Lamine Yamal trabalhou sozinho com a bola. No um contra um, chutou do meio da grande área, bateu no travessão e entrou para o fundo da rede, incendiando a arquibancada do Olímpico de Montjuic. A Internazionale colocava em prova o porquê de ser a melhor defesa do campeonato e o goleiro Sommer acumulava defesas no primeiro tempo. Com Ferran Torres, o Barcelona fez jus à pressão que ia impondo. O meia Pedri cruzou na área, Raphinha recebeu e preparou para Torres deixar tudo igual. Intervalo: 2 x 2.

No segundo tempo, os clubes mantiveram a intensidade em campo, desta vez, com uma partida mais estudada. As equipes conseguiam aplicar bem o estilo de jogo. A Inter soube armar o sistema defensivo que, até os 17 minutos, foi bem acionado pelo Barça. Novamente na bola parada, os italianos mostraram força. Após a cobrança de escanteio, Dumfries subiu na bola e marcou o terceiro para a ‘Grande Cobra’. Mas, nos minutos seguintes, o Barcelona empatou em um lance semelhante. No escanteio curto, Raphinha do meio da rua igualou o marcador. A bola bateu na cabeça do goleiro Sommer antes de entrar.

O confronto encerrou com o empate no placar, sem pistas de quem irá garantir a vaga na final de 31 de maio, em Munique. A partida de volta está marcada para a próxima terça-feira (6/5), às 16h, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão.

Ficha técnica

Barcelona 3 x 3 Internazionale

Semifinal da Liga dos Campeões — jogo de ida

Data e hora: quarta-feira, 30 de abril de 2025, às 16h

Local: Estádio Olímpico de Montjuic, Barcelona, Espanha

Arbitragem: Clément Turpin, França

Barcelona

Szczsny; Kounde (Eric), I. Martinez, Cubarsí (Christensen) e Martin (Araujo); Pedri (Gavi) e De Jong; Yamal, Olmo, Raphinha e Ferrán Torres. Técnico: Hansi Flick.

Gols: Lamine Yamal, Ferran Torres e Raphinha

Cartão amarelo: Cubasí

Internazionale

Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni e Dumfries (Darmian); Barella, Çalhanoglu (Frattesi), Mkhitaryan e Dimarco (Carlos Augusto); Thuram (Zieliski) e Lautaro (Taremi). Técnico: Simone Inzaghi

Gols: Thuram e Dumfries (2x)

Cartão amarelo: Çalhanoglu

