Em jogo épico, Inter elimina Barcelona e volta à final da Champions League

Foram necessários 13 gols, um recorde na história dos placares agregados das semanais, até conhecermos o primeiro finalista da Liga dos Campeões 2024/25. O Estadio San Siro, na Itália, recebeu quase 70 mil torcedores para assistir a Internazionale se classificar em cima do Barcelona para a final dois anos de amargar o vice contra o Manchester City em 2023. Nos 90 minutos, o placar terminou 3 x 3. Do lado dos Nerazzurri, o 10 Lautaro Martínez, Çalhanoglu e Acerbi foram os responsáveis. Para os Culés, Eric Garcia, Dani Olmo e o brasileiro Raphinha marcaram o da noite. Na prorrogação, Frattesi fez o da classificação.



Em clima de nostalgia, Internazionale e Barcelona reviveram após 15 anos a semifinal da temporada de 2009/10. Porém, dessa vez, o embate entre as equipes veio carregado com mais história. Em Barcelona, o duelo proporcionou ao torcedor um confronto épico, com seis gols ao total. A decisão ficou para Milão com direito a mais sete bolas na rede. Na Itália, a decisão foi para a prorrogação. No tempo regulamentar, o placar se repetiu, mais um 3 x 3.

O polonês Fretassi foi o responsável pelo 13° gol da disputa entre o clube italiano e o time espanhol. Dumfries foi o único a marcar duas vezes. A partida se tornou a semifinal com mais gols da história da Champions League. A Inter irá até Munique, na Alemanha, palco da final no próximo dia 31, para reviver o sonho de conquistar o troféu após 15 anos.

O jogo

Sem Koundé, Hansi Flick apostou em Eric Garcia para compor a lateral direita do Barcelona. Do outro lado, a Inter entrou em campo com força máxima, acionando o capitão Lautaro Martínez. O craque era dúvida durante a semana. Diferentemente do confronto de ida, o primeiro gol da volta saiu aos 21 minutos da primeira etapa. No meio de campo, os donos da casa roubaram a bola. O holandês Dumfries deu o passe para o camisa 10 Lautaro. Livre de marcação, o argentino abriu o placar no San Siro.

Apesar da desvantagem, o Barcelona trabalhou grande parte do primeiro tempo no ataque adversário, mas o time italiano fazia jus à defesa que lhe trouxe até a semifinal. Aos 45 minutos, Lautaro Martínez sofreu um carrinho dentro da grande área do zagueiro Cubasí. O VAR recomendou pênalti. Çalhanoglu foi para a cobrança. Sem dificuldade, incendiou as arquibancadas em Milão. Com três minutos de acréscimo, Szymon Marciniak encerrou a primeira etapa do jogo.

A volta do intervalo trouxe heróis improváveis. Os laterais reservas do clube espanhol foram os responsáveis por colocar de volta o Barcelona no jogo. Gerard Martín fez o cruzamento e Eric Garcia mandou para o fundo da rede, diminuindo o marcador. A Inter sentiu o gol. O Barça impôs o ritmo da partida. Para quem acompanhava, o duelo aparentava uma reprise do jogo de ida. Aos 20 minutos, Martín apareceu novamente para mandar o cruzamento na grande área. Dani Olmo, no lugar certo, cabeceou, igualando o placar.

Se de um lado o Barcelona criou mais e incomodou a Inter, por outro, Sommer se tornava o protagonista da noite. O goleiro acumulava defesas que mantiveram o empate na Itália. Com 42 minutos de jogo, brilhou a estrela de um brasileiro. Raphinha finalizou a primeira vez para a defesa de Sommer. No rebote, o ponta marcou o gol da virada. Para colocar emoção na disputa, o zagueiro virou centroavante. Dumfries mandou para área, o defensor Acerbi, bem posicionado, devolveu para a Inter a briga pela vaga na final. Com um segundo 3 x 3, Internazionale e Barcelona foram para a prorrogação.

Momento da decisão

Foram necessários oito minutos para sair o primeiro gol que levou o San Siro à loucura. Thuram colocou a bola no chão, no toque, encontrou o atacante Taremi que mandou para Frattesi finalizar no chute rasteiro, incendiando quase 70 mil torcedores. O segundo tempo da prorrogação foi de controle da Inter de Milãoe muita pressão catalã, mas a organização tática de Simone Inzaghi prevaleceu.



Ficha técnica

Internazionale 4 x 3 Barcelona

Semifinal da Liga dos Campeões - jogo de volta

Data e horário: terça-feira, 6 de maio de 2025, às 16h

Local: Giuseppe Meazza (San Siro), na Itália

Arbitragem: Szymon Marciniak (POL)

Internazionale

Sommer; Bisseck (Darmian), Acerbi e Bastoni; Denzel Dumfries (De Vrij), Barella, Çalhanoglu (Frattesi), Mkhitaryan (Zielinsk) e Dimarco (Carlos Augusto); Thuram e Lautaro (Lautaro). Técnico: Simone Inzaghi.

Gols: Lautaro, Çalhanoglu (P) e Acerbi, tempo regulamentar; Frattesi na prorrogação

Cartões amarelos: Çalhanoglu e Carlos Augusto



Barcelona

Szczesny; Eric García (Fort), Cubarsí (Pau Victor), Iñigo Martínez (R. Araújo), Gerard Martín; Pedri (Gavi), De Jong; Lamine Yamal, Dani Olmo e Raphinha; Ferrán Torres (Lewandowski) . Técnico: Hansi Flick.

Gols: Eric Garcia, Dani Olmo e Raphinha

Cartões amarelos: Iñigo Martínez e Hansi Flick