Carlo Ancelotti é o novo técnico da Seleção Brasileira

A Seleção tem novo técnico. Depois de dois anos de namoro, o casamento com o técnico italiano Carlo Anelotti está consumado. O anúncio oficial foi feito na manhã desta segunda-feira pelo site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O movimento acontece na sequência da derrota do Real Madrid para o Barcelona no clássico do Campeonato Espanhol e do anúncio do pré-ontrato com Xabi Alonso para liderar o time merengue na Copa do Mundo de Clubes da Fifa.

Depois de iniciar o ciclo com os interinos Ramon Menezes e Fernando Diniz e de contratar e demitir Dorival Júnior, o Brasil terá um treinador pentacampeão da Champions League e campeão em todas as cino principais ligas da Europa como dono da prancheta na Copa do Mundo de 2026. A estreia de Ancelotti será contra o Equador, em Quito, no mês que vem. Na sequência, o Brasil receberá o Paraguai na Neo Química Arena, em São Paulo, também pelas Eliminatórias para a Copa.

Carlo Ancelotti é o quarto treinador estrangeiro na história da Seleção Brasileira. Antes dele, passaram pelo cargo o português Joreca (1943), o uruguaio Ramón Platero (1925) e o argentino Filpo Núñez (1965). O salário de Ancelotti é estimado em R$ 5 milhões por mês, o mais alto entre os trécnicos de seleções. Em princípio, o arcordo vai até o fim da Copa do Mundo de 2026.

O novo treinador da Seleção Brasileira tem 65 anos e chega com a missão de se tornar o primeiro técnico estrangeiro a conquistar a Copa do Mundo em quase 100 anos de historia do prinipal torneio da Fifa. Apenas um profissional esteve próximo de quebrar essa escrita: Ernst Happel levou a Holanda ao vice na Copa do Mundo de 1978. Perdeu a finalíssima para a Argentina.

"Trazer Carlo Ancelotti para comandar o Brasil é mais do que um movimento estratégico. É uma declaração ao mundo de que estamos determinados a recuperar o lugar mais alto do pódio. Ele é o maior técnico da história e, agora, está à frente da maior seleção do planeta. Juntos, escreveremos novos capítulos gloriosos do futebol brasileiro", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, em nota publicada pelo site da CBF.

A liturgia da posse prevê a apresentação de Carlo Ancelotti em 26 de maio. O diretor de seleções Rodrigo Caetano e o assistente fixo Juan observaram jogadores durante a ausência de um técnico e ambos se reunirão com o italiano para o compartilhamento de relatórios para a elaboração das listas longas e definitvas para o anúncio da convocação para os duelos com Equador e Paraguai.

Quem é Carlo Michelangelo Ancelotti



Nascimento: 10/6/1959

Local: Reggiolo, Itália

Títulos como técnico

» Juventus

Taça Intertoto da UEFA: 1999

» Milan

Copa da Itália: 2002–03

Liga dos Campeões da UEFA: 2002–03 e 2006–07

Supercopa da UEFA: 2003 e 2007

Serie A: 2003–04

Supercopa da Itália: 2004

Copa do Mundo de Clubes da FIFA: 2007

» Chelsea

Supercopa da Inglaterra: 2009

Premier League: 2009–10

Copa da Inglaterra: 2009–10

» Paris Saint-Germain

Ligue 1: 2012–13

» Real Madrid

Copa do Rei: 2013–14 e 2022–23

Liga dos Campeões da UEFA: 2013–14, 2021–22 e 2023–24

Supercopa da UEFA: 2014, 2022 e 2024

Copa do Mundo de Clubes da FIFA: 2014 e 2022

Supercopa da Espanha: 2021–22 e 2023–24

La Liga: 2021–22 e 2023–24

Copa Intercontinental da FIFA: 2024

» Bayern de Munique

Supercopa da Alemanha: 2016 e 2017

Bundesliga: 2016–17

Títulos como jogador (meia)

» Roma

Copa da Itália: 1979–80, 1980–81, 1983–84 e 1985–86

Serie A: 1982–83

Troféu Teresa Herrera: 1984

» Milan

Serie A: 1987–88 e 1991–92

Supercopa da Itália: 1988

Liga dos Campeões da UEFA: 1988–89 e 1989–90

Copa Intercontinental: 1989 e 1990

Supercopa da UEFA: 1990