Ex-zagueiro Lúcio dá entrada em hospital do DF após sofrer queimaduras

O ex-zagueiro da seleção brasileira de futebol Lucimar da Silva Ferreira, mais conhecido como Lúcio, deu entrada no Hospital Brasília, na capital federal, na quinta-feira (15/5), para tratar queimaduras que teriam sido causadas por um acidente doméstico. Aposentado, o ex-atleta, hoje com 47 anos, foi capitão do time de 2002, que deu ao país o título de pentacampeão mundial.

Em nota, a instituição hospitalar localizada no Lago Sul confirmou o episódio. “O Hospital Brasília informa que Lucimar Ferreira, o Lúcio, ex-zagueiro da Seleção Brasileira de Futebol, deu entrada na unidade nesta quinta-feira (15), vítima de queimaduras”, afirma.

"O paciente encontra-se estável, consciente e sob os cuidados de uma equipe multiprofissional, recebendo acompanhamento médico especializado para o tratamento das lesões." O Correio tentou contato com o hospital para ter mais informações sobre o motivo dos ferimentos, bem como atualizações sobre o estado de saúde do jogador, mas, até o momento de publicação desta matéria, não obteve retorno. De acordo com o jornal O Globo, o atleta teria sido vítima de acidente doméstico.

Em 2020, Lúcio foi o último integrante da seleção pentacampeã a encerrar a carreira, aos 41 anos. O último time pelo qual jogou o ex-zagueiro, em 2019, foi o candango Brasiliense, que à época estava na série D do Campeonato Brasileiro.