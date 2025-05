Piastri conquista pole do GP da Emilia-Romagna

O piloto australiano Oscar Piastri (McLaren), líder do Mundial de Fórmula 1, vai largar da pole position no Grande Prêmio da Emilia-Romagna, em Ímola, na Itália, no domingo, após marcar o melhor tempo na classificação deste sábado (17), à frente do atual campeão, o holandês Max Verstappen (Red Bull).

Os britânicos George Russell (Mercedes) e Lando Norris (McLaren) largarão da segunda fila, enquanto as Ferraris de Charles Leclerc e Lewis Hamilton vão iniciar a corrida da sexta fila.

O fim de semana não começou bem para os carros da equipe italiana, que correm diante de sua torcida.

O argentino Franco Colapinto, que pilota um Alpine pela primeira vez, sofreu um acidente no Q1 e se classificou em 15º.

Outra decepção foi protagonizada pelo jovem italiano Andrea Kimi Antonelli, nascido a poucos quilômetros do circuito e que sucede Hamilton na Mercedes neste ano. O piloto de 18 anos vai largar apenas em 13º.

Essas classificações foram particularmente importantes, já que a pista de Ímola é estreita e ultrapassagens não são comuns.

A largada, no domingo às 10h00 (horário de Brasília), também deverá ter um papel crucial no resultado da corrida.

Na classificação do Mundial de Pilotos, Piastri tem 16 pontos de vantagem sobre seu companheiro de equipe Lando Norris. O australiano tem uma oportunidade de ouro para se distanciar.

Depois de conquistar sua terceira pole da temporada, ele buscará no domingo sua sétima vitória na F1.