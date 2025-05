Série D: Capital vence Luverdense na estreia de Felipe Surian e acessa G4

O Capital se impôs contra o Luverdense com pouco tempo de trabalho do técnico Felipe Surian - (crédito: Gustavo Roquete/CAPITALSAF)

O técnico Felipe Surian estreou no Capital com varinha de condão. Quarto técnico do tricolor candango na temporada, o treinador campeão da Série D do Campeonato Brasileiro em 2016 levou o time à vitória contra o Luverdense neste domingo, no Estádio Juscelino Kubitschek, no Paranoá, e acessou a zona de classificação para a fase de mata-mata.

Os gols da partida foram marcados um em cada tempo. No primeiro, Richardson escorou uma bola alçada da direita e Erick Varão aproveitou a assistência para colocar a bola no fundo da rede do time de Mato Grosso. O segundo saiu em um contra-ataque. Tobinha apareceu na cara do gol para finalizar na saída do goleiro e consolidar o resultado diante de 408 torcedores.

O técnico Felipe Surian comentou a vitória depois de pouco tempo de trabalho. "Foi uma semana muito corrida. Ajustamos o que a gente viu diante do que o Luverdense poderia nos surpreender e conseguimos neutralizar bem. Fizemos um jogo equilibrado, sem sofrer na zona defensiva. Na Série D, às vezes a técnica fica um pouco aquém, mas faz parte. A competição é assim e os jogadores entenderam essa dinâmica. Às vezes, você não vai ganhar na técnica, mas sim na força, na vontade", avaliou o treinador.

Felipe Surian elogiou a postura do elenco na compreensão da proposta de jogo em pouquíssimo tempo de trabalho. Ele assumiu a prancheta na quarta-feira. "As minhas equipes são bem organizadas defensivamente. Exploramos o fator ofensivo de velocidade que nós temos, não somente o que entraram jogando, mas os outros que terminaram a partida são de velocidade, de qualidade para todo o jogo. Eles entenderam o nosso propósito".

Autor do segundo gol do Capital, Tobinha avaliou o resultado. "O primeiro passo foi dado. A chegada do novo treinador nos passou confiança. A gente precisava melhorar. Batalhamos até o fim, estava faltando guerrear mais e conquistamos essa vitória. Merecemos colocações altas e vamos buscar esse objetivo", afirmou Tobinho na entrevista coletiva realizada depois da partida.

A vitória do Capital manteve o Ceilândia na liderança do Grupo A5 da Série D do Brasileirão com 11 pontos. O time de Felipe Surian voltará a campo duas vezes nesta semana. Na quinta-feira, receberá o Botafogo, no Estádio Mané Garrincha, pela terceira fase da Copa do Brasil. O Glorioso teve vantagem de 4 x 0 construída no estádio Nilton Santos no confronto de ida. No domingo, o time terá frente o Goianésia, no interior de Goiás.

FICHA TÉCNICA

Capital 2

Reynaldo; Lenon, Richardson, Pedro Romano e Renan Luis; Felipe Guedes, Erick Varão (Maycon) e Falcão (Deysinho); Rikelmi (Mateus Anderson), Tobinha (Adílio) e Wallace Pernambucano (Mateusão).

Técnico: Felipe Surian

Luverdense 0

João Guilherme; Raul Prata, Anderson Alagoano, Felipe Correa e Danilo Borges; Wender (Wellington), Felipinho (Lucas) e Lucas Góes; Beto (Coruja), Luiz Fernando (Bruninho) e Lucas Vieira (Fabrício)

Técnico: Wagner Lopes

Gols: Erick Arão, aos 19 minutos do primeiro tempo. Tobinha, aos 6 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos: Erick Varão, Falcão e Pedro Romano (Capital) | Danilo Borges e Felipe Correa (Luverdense)

Público: 408 pagantes

Renda: R$ 4.360

Árbitro: Tarcísio Nascimento Matos (TO)

Estádio: JK, no Paranoá