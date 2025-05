Brasília recebe etapa da Street League Skateboarding pela primeira vez

O SLS Brasília Takeover já tem data para acontecer de forma inédita na capital federal. Conforme anúncio realizado neste domingo (18/5) pela Street League Skateboarding (SLS), a etapa denominada como Championship Tour acontecerá no próximo dia 13 de julho, um domingo. O certame tomará forma em uma pista montada na Esplanada dos Ministérios. A entrada para o público será gratuita.

Grandes nomes do esporte estarão presentes na capital do país. Os destaques ficam com a 'Fadinha' Rayssa Leal e o brasiliense Felipe Gustavo. Duas vezes medalhista olímpica, Rayssa é tricampeã do torneio. Atleta da casa, Felipe representou a cidade nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Além disso, também tem uma conquista da SLS na conta.

"Ter a SLS em Brasília pela primeira vez é surreal. Esta é a cidade onde eu me apaixonei pelo skate, e agora ter os melhores skatistas do mundo vindo para cá significa tudo. Tenho orgulho de mostrar a todos de onde eu venho e em poder dar à próxima geração de skatistas a oportunidade de ver que tudo é possível", disse o skatista candango, por meio de assessoria de imprensa.

A competição trará consigo um novo formato de disputa no país. O Spot Takeover consiste em uma disputa de 'Best 'Tricks', ou seja, de melhores manobras. Cada atleta terá sete oportunidades para realizar as melhores manobras que puderem.

As três melhores notas serão levadas em consideração para o registro da nota final. A maior possível será 30. Em caso de empate, a manobra individual de maior nota será a responsável por determinar o vencedor. A encarregada por construir a pista do campeonato será a renomada empresa americana California Skateparks.

“Realizar uma segunda etapa do SLS no Brasil e levar o skate para a Esplanada dos Ministérios são feitos históricos. Vamos ocupar com o esporte um dos espaços mais emblemáticos do país, oferecendo ao público a possibilidade de acompanhar de perto os seus ídolos de forma gratuita, democrática e inclusiva”, afirmou o gerente executivo de Promoção e Patrocínio do Banco do Brasil Maurício Toledo, gerente executivo de Promoção e Patrocínio do Banco do Brasil. A empresa é a apresentadora do evento.



Vale mencionar, aliás, que esta será a primeira vez em que dois eventos do SLS Championship Tour acontecerão no Brasil no mesmo ano. A outra no período vigente será em dezembro. Pela terceira vez seguida, o Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, é o escolhido. Em 2022, a competição aconteceu no Rio de Janeiro.