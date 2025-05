Mbappé, do Real Madrid, segue na briga pela Chuteira de Ouro da Europa

Mbappé vive ótimo momento com a camisa do Real Madrid na temporada - (crédito: Foto: Angel Martinez/Getty Images))

Com um ótimo rendimento neste final de temporada, Mbappé estufou a rede em oito oportunidades nos últimos cinco jogos pelo Real Madrid. Assim, o craque francês está a um tento de garantir a Chuteira de Ouro da Europa em 2024/25 e pode conseguir na última rodada da La Liga, no próximo final de semana.

Vale lembrar que o atacante marcou um dos gols do triunfo merengue, de virada, sobre o Mallorca por 2 a 1 e também anotou um no duelo com o Sevilla. Diante do Barcelona, fez um hat-trick, porém a equipe não saiu de campo vitoriosa. No sábado (24), o Real mede forças com a Real Sociedad, no Santiago Bernabéu.

Mesmo com o Real Madrid sem qualquer chance de título ao ver o rival erguer a taça, o francês tem tudo para ser o artilheiro da competição. Afinal, ele soma 29 gols, quatro a mais do que o polonês Robert Lewandowski, do Barcelona.

Diante do Sevilla, Mbappé marcou seu sétimo gol de fora da área na temporada. Ao lado de Lamine Yamal, do Barça, é um dos dois jogadores com mais gols de fora da área nesta temporada entre times das cinco principais ligas da Europa .