Justiça espanhola condena ofensas racistas contra Vini Jr como crime de ódio

Cinco pessoas foram condenadas na Espanha, nesta quarta-feira (21/5), por terem proferido ofensas racistas contra o jogador brasileiro Vinícius Jr durante uma partida da La Liga em 2022. Torcedores do Real Valladolid foram condenados pelo crime de ódio — algo inédito na Justiça espanhola — e terão de pagar multas de até R$ 10 mil.

“O Tribunal Provincial de Valladolid emitiu esta manhã a primeira sentença na Espanha a condenar cinco réus por crime de ódio , nos termos do Artigo 510.2 a) do Código Penal, por proferirem insultos racistas contra Vinicius Jr. em um estádio de futebol”, informa comunicado à imprensa publicado pela La Liga.

As denúncias foram apresentadas primeiro pela instituição de futebol, depois pelo próprio jogador e pelo clube pelo qual ele jogava em 30 de dezembro de 2022, quando sofreu ofensas por parte da torcida do time adversário, o Valladolid.

O Ministério Público da Espanha, que também entrou como acusador na ação, apontou como agravantes do crime a “intenção de humilhar” e a de “atentar contra a dignidade do jogador”. Além disso, considerou “evidentes” motivações racistas.

O presidente da La Liga, Javier Tebas, informou, no X (antigo Twitter), que esta é a “primeira vez” que a justiça espanhola condena “como delito de ódio os insultos racistas em um estádio”. Segundo ele, trata-se de “pena histórica”, fruto do compromisso da organização com “futebol livre de qualquer violência e discriminação”.