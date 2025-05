Time da virada é o Fluminense! Tricolor vence o Vasco no Maracanã

Ao contrário do que canta o outro lado da arquibancada, o Fluminense é o time da virada. Neste sábado (25), pela rodada 10 desta edição do Campeonato Brasileiro, o Tricolor saiu atrás do Vasco e buscou o triunfo por 2 a 1, nos minutos finais do clássico. O triunfo deixa a equipe das Laranjeiras na quinta colocação, com 17 pontos. O Cruz-Maltino, com dez, é o 13º lugar.

Gols, provocação e lance inusitado

Vasco e Fluminense travavam um duelo equilibrado. João Victor, na bola aérea, abriu o placar para o Cruz-Maltino. E Vegetti, “apanhando” rebote de Jardim, marcou contra. Antes, Lima e Hércules tiveram chances claras para o Tricolor e tirou tinta do gol de Jardim. Por outro lado, Rayan deixava Freytes louco da cabeça com suas investidas. Depois do 1 a 0, ele também acertou a trave e obrigou Fábio a sair do gol para fechar o ângulo. Contudo, o que mais irritou o adversário foi ele ter feito o “C” na direção do público do Flu. E bancou sua provocação: “Não vou mudar. Faço isso desde a base”, sustentou a fera.

Fôlego extra do lateral-direito do Fluminense

O cansaço bateu forte para os dois rivais, no Estádio Mário Filho. O Fluminense ameaçou uma pressão maior sobre o adversário, porém, foi travado pelo desgaste, assim como nas respostas do Vasco. Não houve, de fato, um domínio explícito de uma equipe sobre a outra nestes 45 minutos finais do espetáculo. Houve, sim, tentativa e erro entre os dois times, mais abertos. Só que o time de Renato Gaúcho foi um pouco mais incisivo. Jardim, do Cruz-Maltino, colocou para fora um chute de Everaldo. Mas não evitou um chutaço do lateral-direito Guga. Bola lá dentro e vitória tricolor quando o empate estava desenhado.

FLUMINENSE 2×1 VASCO

Brasileirão-2025 – 10ª rodada

Data e horário: 24/5/2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Gols: João Victor, 24’/1ºT (0-1); Vegetti, contra, 41’/1ºT (1-1); Guga, 43’/2ºT (2-1)

FLUMINENSE: Fábio; Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules (Riquelme, 32’/2ºT) e Lima (Ganso, 15’/2ºT); Arias, Serna (Baya, 32’/2ºT) e Everaldo (Ignácio, 44’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho

VASCO: Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo (Freitas, 15’/2ºT), Piton; Moura (Paulinho, 37’/2ºT), Tchê Tchê (Sforza, 40’/2ºT) e Cocão (Adson, 15’/2ºT); Rayan, Nuno e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Francisco Chaves Bezerra Júnior (PE)

VAR: José Cláudio Rocha Filho (SP)

Cartão Amarelo: Fábio, Freytes, Everaldo, Guga (FLU); Cocão, Luiz Gustavo, Moura (VAS)

Cartão Vermelho: