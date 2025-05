São Paulo joga mal em casa e perde para o Mirassol

O São Paulo jogou muito mal e perdeu para o Mirassol por 2 a 0 em pleno Morumbis, neste sábado (24), em partida que abriu a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Gabriel e Reinaldo marcaram os gols no segundo tempo do confronto. Com o resultado, o Tricolor está em 12º lugar, com 12 pontos, apenas três acima do Grêmio, que abre o Z4 e ainda joga. Já o Mirassol subiu para oitavo, com 14 pontos.

O São Paulo volta a campo agora na próxima terça-feira (24), recebendo o Talleres pela última rodada da fase de grupos da Libertadores, às 19h. O Tricolor já está assegurado no mata-mata e precisa de um empate para garantir o primeiro lugar. Já no sábado (31), o time comandado por Zubeldía visita o Bahia às 18h30 pela 11ª rodada do Brasileirão.

A equipe paulista, por sinal, foi comandada pelo auxiliar Maxi Cuberas já que Zubeldía cumpre suspensão imposta pelo STJD. O Mirassol, por outro lado, recebe o Sport no domingo (1).

São Paulo: jogo para esquecer

Com quase um time todo de baixas, o São Paulo encontrou muitas dificuldades para ser competitivo. Inclusive, o Mirassol teve domínio no primeiro tempo e viu os laterais Lucas Ramon e Reinaldo terem as melhores oportunidades. Ambos, entretanto, colocaram para fora.

O São Paulo cresceu na reta final do primeiro tempo e arriscou com Pablo Maia de fora da área. A melhor oportunidade, entretanto, veio aos 34: Enzo Díaz cruzou na medida, Luciano cabeceou com perigo, mas Walter gfer grande defesa.

O Mirassol também começou melhor na segunda etapa. Desta vez, porém, abriu o placar. Aos sete, Lucas Ramon invadiu a área e chutou, mas Rafael deu rebote nos pés de Gabriel, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede já na pequena área. O Tricolor respondeu com André Silva chutando de dentro da área, e Rodriguinho da entrada dela.

O São Paulo apertou demais o Mirassol no final do jogo e viveu seu melhor momento ao longo dos 90 minutos. Entretanto, Enzo Díaz derrubou Chico Kim aos 43 minutos. Pênalti, que Reinaldo converteu.

SÃO PAULO 0 X 2 MIRASSOL

Libertadores – 10ª rodada do Brasileirão 2025

Data: 24/05/2025

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

Público: 30.925 presentes

Renda: R$ 1.831.001,00

Gols: Gabriel, aos 7’/2ºT (0-1) e Reinaldo, aos 45’/2ºT (0-2)

SÃO PAULO: Rafael; Ferraresi (Ryan Francisco, 31’/2ºT) Arboleda, Alan Franco e Enzo Díaz; Pablo Maia (Bobadilla, 20’/2ºT) Luciano (Matheus Alves, 20’/2ºT) e Oscar (Rodriguinho – Intervalo); Lucas Ferreira (Cedric, 20’/2ºT) e André Técnico: Maxi Cuberas

MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Roni, 24’/2ºT) , Yago Felipe (Chico Kim, 23’/2ºT) Danielzinho e Gabriel (Zé Vitor, 33’/2ºT); Negueba (Matheus Bianqui, 33’/2ºT) e Edson Carioca (Cristian, 17’/2ºT) Técnico: Rafael Guanaes

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Thiago Rosa de Oliveira Esposito (RJ)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Cartões Amarelos: Alisson, André Silva, Ferraresi e Pablo Maia (SÃO); Neto Moura (MIR)