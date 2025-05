Ceilândia perde invencibilidade na Série D; Capital tenta acessar o G4

Ducha de água fria: Higor Leite comemora o terceiro gol do Aparecidense aos 40 minutos do primeiro tempo no Estádio Abadião - (crédito: Luã Tomasson/@tomasson.creator)

O Ceilândia perdeu a invencibilidade na Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste sábado, o Aparecidense abriu 3 x 0 no Estádio Abadião pela sexta rodada do Grupo A5 da quarta divisão. O time alvinegro esboçou reação no segundo tempo, mas o time goiano resistiu. Saiu do Distrito Federal com três pontos e a liderança ao lado do Luverdense-MT, ambos com 13. Os resultados da chave tiraram o Capital da zona de classificação. O atual vice-campeão candango retornará ao G4 se derrotar o Goianésia-GO neste domingo, às 17h30, no Estádio Valdeir Oliveira, na cidade goiana.



Em entrevista ao Correio Braziliense, o técnico Adelson de Almeida foi enfático ao falar sobre a primeira derrota do Ceilândia na Série D. “Não tem muito o que falar, não. Fomos inferiores. Só reconhecer a superioridade do adversário”, afirmou o treinador.



O Aparecidense abriu o placar aos 17 minutos do primeiro tempo. Moraes Júnior recebeu lançamento e finalizou sem defesa para o goleiro Edmar Sucuri. Quem esperava um adversário cansado depois do duelo de quarta-feira contra o Fluminense pela Copa do Brasil ficou surpreso. Kaio Nunes driblou Sucuri aos 24 e ampliou o placar para 2 x 0.

Antes do intervalo, Sucuri espalmou a bola e Higor Leite aproveitou o rebote e marcou o terceiro, aos 40 minutos, em uma finalização de voleio finalizando um primeiro tempo contundente.



Sob pressão, o Ceilândia ensaiou a reação aos nove minutos com Everaldo. A expulsão de Valter Bala diminuiu o ímpeto do Ceilândia, mas o time insistiu. Mesmo com 10 jogadores, marcou o segundo com Regino no último minuto do confronto, mas era tarde. Terceiro colocado no Grupo A5 com 11 pontos, o Ceilândia voltará a campo no próximo sábado contra o Porto Velho, em Rondônia. O Aparecidense receberá o Luverdense.

Capital

Embalado pela vitória inédita contra o Botafogo na última quinta-feira, no Mané Garrincha, pelo duelo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, o Capital visitará o Goianésia neste domingo. O tricolor busca a terceira vitória consecutiva sob o comando do técnico recém-contratado Felipe Surian. Na semana passada, o Capital derrotou o Luverdense no Estádio Juscelino Kubitschek, no Paranoá. Na sequência, venceu o Botafogo por 1 x 0.

"Precisamos vencer para estar ali na briga pela classificação. Os resultados da rodada não foram bons. Vamos nos esforçar ainda mais para fazer um jogo mais assertivo, sem perder pontos. Precisamos de uma exibição com a dos dois últimos jogos sob o meu comando: forte defensivamente e bem efetivo no ataque", projeta o técnico Felipe Surian em entrevista ao Correio Braziliense.

FICHA TÉCNICA

Ceilândia 2

Edmar Sucuri;

Diego Bolt (Paulinho), Mingotti (Badhuga), Euller e Everaldo; Lucas Silva, Tarta e Júnior Timbó (Cabralzinho); Kennedy, Valter Bala e Romarinho (Regino)

Técnico: Adelson de Almeida

Aparecidense 3

Matheus Alves; David Junio, Wellington Carvalho (Paulo), Vanderley, Paulo e Mário Henrique;

Dyego, Enzo e Moraes; Higos Leite, Kaio Nunes e João Marcos (Juninho)

Técnico: Lúcio Flávio

Gols: Moraes Júnior, aos 17, Kaio Nunes, aos 24, e Higor Leito, aos 40 minutos do primeiro tempo; Everaldo, aos 8, e Regino, aos 51 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos: Mingoti, Euller e Kennedy (Ceilândia) | Pepê, Mario Henrique, Wellington Carvalho, Enzo e Matheus Alves (Aparecidense)

Cartão vermelho: Valter Bala (Ceilândia)

Público: 1.298 pagantes

Renda: R$ 19.965

Árbitro: Marcos Mateus de Sousa (TO)