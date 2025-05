Hugo Calderano vence chinês e vai à final do mundial de tênis de mesa

Hugo Calderano continua fazendo história no tênis de mesa - (crédito: Divulgação/ittf.)

O brasileiro Hugo Calderano venceu o chinês Liang Jingkun por 4 sets a 3, neste sábado (24/5), e garantiu a vaga na final do Mundial de tênis de mesa em Doha, no Catar.



Com a vitória, Hugo Calderano tornou-se o primeiro atleta do hemisfério sul a chegar à final do Campeonato Mundial de tênis de mesa em Doha.

Calderano, atual número três do mundo, venceu o chinês, que ocupa a quinta posição no ranking, em um jogo emocionante.

Veja o vídeo:

A final do Mundial será no domingo (25/5), às 9h30 no horário de Brasília. Calderano vai enfrentar outro chinês, Wang Chuqin.



Na sexta-feira (23/5), Hugo venceu o sul-coreano An Jaehyun por 4 sets a 1, o que garantiu a vaga na semifinal.

