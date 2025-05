Inter poupa titulares e empata com Sport na Ilha do Retiro

Em uma partida ruim tecnicamente, Sport e Internacional ficaram no empate por 1 a 1, neste domingo (25), na Ilha do Retiro, pela 10ª rodada do Brasileirão. O resultado foi ruim para ambos os times, que seguem pressionados na Série A. Chrystian Barletta abriu o placar para o Leão, em falha do goleiro Anthoni, enquanto Gustavo Prado anotou um golaço para confirmar o empate para o Colorado. Os donos da casa ainda jogaram os últimos cinco minutos de jogo, mais acréscimos, com um jogador a mais após a expulsão de Ronaldo por entrada dura em Zé Lucas.

O técnico Roger Machado optou por poupar seus principais jogadores de olho na partida decisiva pela Libertadores na próxima quarta-feira (28). O Colorado enfrenta o Bahia em um confronto direto por uma vaga nas oitavas de final. No Beira-Rio, o Inter terá a vantagem do empate para seguir na competição. Em caso de vitória do Tricolor, o time de Porto Alegre terá que se contentar em disputar a repescagem da Sul-Americana.

Com o empate no Brasileirão, o Inter chegou aos 11 pontos e subiu para a 14ª posição. No entanto, o time ainda pode ser ultrapassado no decorrer da rodada. Por outro lado, o Sport somou apenas o terceiro ponto em 10 jogos e segue sem vencer na competição, afundado na lanterna.

O jogo

O Sport começou o jogo com uma pressão alta e, em menos de cinco minutos, levou muito perigo com finalizações de Barletta e Pablo. Ambas, defendidas por Anthoni. Porém, o goleiro falhou minutos depois. Hereda cruzou a bola pela direita, Anthoni deixou ela escapar e Barletta colocou os donos da casa em vantagem logo aos sete minutos. Em desvantagem, o Inter tentou ficar mais com a bola, mas sofreu para encontrar espaços na defesa pernambucana. Na melhor chance do Colorado na primeira etapa, Bruno Tabata aproveitou a falta de atenção da defesa leonina numa bola aérea e acionou Gustavo Prado, que girou o corpo e tirou tinta da trave.

Porém, o Inter voltou do intervalo com alterações e o time melhorou. Dessa maneira, logo aos três minutos, Gustavo Prado recebeu na esquerda e finalizou colocado para marcar um golaço e deixar tudo igual na Ilha do Retiro. O Colorado cresceu na partida e Bernabéi quase ampliou. O lateral deu um toque por baixo do goleiro Caíque França, mas Hereda tirou a bola em cima da linha para evitar o segundo gol dos visitantes. A resposta do Leão foi rápida e, no contra-ataque, Igor Cariús obrigou o goleiro Anthoni a fazer uma excelente defesa para manter o empate no placar.

Após algumas alterações em ambos os times, o ritmo de jogo diminuiu e o jogo ficou ainda pior tecnicamente. O lance de mais atração foi uma entrada forte de Ronaldo em Zé Lucas. Após revisar o lance no monitor do VAR, o volante do Colorado recebeu o cartão vermelho direto e foi expulso.

SPORT 1X1 INTER

Campeonato Brasileiro – 10ª rodada

Data e horário: 25/05/2025, às 16h (de Brasília).

Local: Ilha do Retiro, em Recife (PE).

Público: 21.921 torcedores.

Renda: R$ 545.540,00.

SPORT: Caíque França; Lucas Cunha (Romarinho, aos 33′ do 2t), Antônio Carlos e Chico; Hereda, Sérgio Oliveira (Titi Ortíz, aos 24′ do 2t), Zé Lucas (Atencio, aos 46′ do 2t), Lucas Lima e Igor Cariús (Dalbert, aos 46′ do 2t); Barletta (Du Queiroz, aos 24′ do 2t) e Pablo. Técnico: António Oliveira.

INTERNACIONAL: Anthoni; Aguirre, Juninho, Clayton Sampaio e Bernabei; Ronaldo, Thiago Maia (Luis Otávio, aos 15′ do 2t), Gustavo Prado (Raykkonen, aos 22′ do 2t) e Óscar Romero (Vitinho, no intervalo); Bruno Tabata (Yago Noal, aos 15′ do 2t) e Ricardo Mathias (Lucca, aos 23′ do 1t). Técnico: Roger Machado.

Gols: Barletta, aos 7′ do 1t (1-0); Gustavo Prado, aos 3′ do 2t (1-1)

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES).

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Douglas Pagung (ES).

VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP).

Cartões amarelos: Lucas Cunha Sérgio Oliveira (SPT); Aguirre (INT).

Cartão vermelho: Ronaldo (INT).