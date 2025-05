Ancelotti faz a primeira convocação na Seleção; Neymar está fora

Ancelotti: "É uma honra, um grande orgulho comandar a Seleção, que é a melhor do mundo. Eu tenho um grande trabalho para fazer com que Brasil volte a ser campeão, vamos juntos" - (crédito: Reprodução / CBF)

A era Carlo Ancelotti começou na Seleção Brasileira. Nesta segunda-feira (26/5), o treinador italiano e recém-chegado do Real Madrid anunciou a primeira lista de convocados para os confrontos contra Equador (5/6); e Paraguai (10/6). Ambos os jogos serão válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Retornos de Casemiro, Antony e Richarlison ao plantel são destaques, assim como ausências de Neymar e Rodrygo.

O evento foi realizado em um hotel na Barra da Tijuca, onde o italiano está hospedado e vai morar neste primeiro momento no Rio de Janeiro. Antes da convocação, o treinador falou sobre as expectativas da chegada à equipe, assim como sobre as primeiras impressões.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Primeiras impressões são muito bonitas. É uma honra, um grande orgulho comandar a Seleção, que é a melhor do mundo. Eu tenho um grande trabalho para fazer com que Brasil volte a ser campeão, vamos juntos", disse, durante a coletiva.

"Precisamos de todos vocês. Eu fui recebido aqui com muito carinho. É a minha primeira vez, e estou muito contente. Eu estou muito animado e acho que vamos fazer um trabalho. Agradeço à CBF por me trazer aqui e ao Real Madrid por me dar essa oportunidade. O desafio é muito grande. Eu sempre digo que tenho uma conexão com este especial. O recebimento é muito especial. Eu vou tentar realizar um trabalho com o nível máximo", garantiu.

Leia também: Empresário que ajudou em resgates no Sul morre aos 42 anos

Ancelotti também falou sobre a relação que tem com o país, assim como com o futebol verde-amarelo. De acordo com ele, os laços foram criados ainda durante os anos de 1980. "Minha conexão com o Brasil começou muito cedo, nos anos 1980, com Cerezo, Falcão e depois, com os anos, eu treinei 34 jogadores brasileiros. Mencionar todos eles, eu posso fazer, porque eu tenho boa memória, mas eu acho que é uma falta de respeito com o possível esquecimento", explicou.

Leia também: Conheça a mulher que se tornou a mais jovem bilionária por conta própria

"Mas os melhores, Ronaldo, Rivaldo, Kaká, Marcelo, Douglas Costa, Cafu, Dida, Emerson. Eu não posso esquecer Endrick, Rodrigo, Militão. Essa conexão começou muito cedo na minha carreira. Pela primeira vez, eu venho ao Rio. É algo difícil, porque eu estive em todas as cidades do mundo, faltava o Rio e finalmente eu cheguei ao Rio. Eu quero aproveitar desta cidade", acrescentou.

O novo responsável pela prancheta também falou um pouco sobre a nova comissão técnica, assim como o presidente recém-eleito pela CBF, Samir Xaud. "Durante esses dias, o Rodrigo e eu avaliamos a estrutura da confederação. É uma estrutura muito bem organizada, vamos tentar desenvolver trabalho juntos. É um trabalho de equipe.(...) O mais importante é que consiga criar um ambiente familiar, de respeito. A palavra respeito é muito importante, de onde podemos tirar a nossa melhor versão", ressaltou.

"É um desafio muito grande, mas eu acho que o aspecto familiar é um componente muito importante. Ter o objetivo de ganhar o Mundial não é somente o objetivo somente de 23 jogadores, é um objetivo e a motivação de um país inteiro. O Brasil tem um amor incondicional pela sua seleção. Esse é outro aspecto muito importante, que pode ajudar muito na preparação. O desafio que teremos no próximo verão", complementou.

"Vocês vão ter 100% de autonomia de trabalho. Eu estou muito feliz. A instituição CBF está muito feliz e eu espero que todos os brasileiros estejam felizes também neste momento histórico", ressaltou Xaud.

Confira os jogadores convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool); Bento (Al-Nassr); Hugo Souza (Corinthians)

Alisson (Liverpool); Bento (Al-Nassr); Hugo Souza (Corinthians) Defensores : Alex Sandro (Flamengo); AlexSandro Ribeiro (Lille); Beraldo (PSG); Carlos Augusto (Internazionale); Danilo (Flamengo); Léo Ortiz (Flamengo); Marquinhos (PSG); Vanderson (Monaco). Wesley (Flamengo)

: Alex Sandro (Flamengo); AlexSandro Ribeiro (Lille); Beraldo (PSG); Carlos Augusto (Internazionale); Danilo (Flamengo); Léo Ortiz (Flamengo); Marquinhos (PSG); Vanderson (Monaco). Wesley (Flamengo) Meio-campistas : Andreas Pereira (Fulham); Andrey Santos (Strasbourgo); Ederson (Atalanta); Gerson (Flamengo); Casemiro (Mnachester United) e Bruno Guimarães (Newcastle)

: Andreas Pereira (Fulham); Andrey Santos (Strasbourgo); Ederson (Atalanta); Gerson (Flamengo); Casemiro (Mnachester United) e Bruno Guimarães (Newcastle) Atacantes: Antony (Real Betis); Estevão (Palmeiras); Gabriel Martinelli (Arsenal); Matheus Cunha (Wolverhampton); Richarlison (Tottenham); Vinicius Junior (Real Madrid); Raphinha (Barcelona)