Conheça a mulher que se tornou a mais jovem bilionária por conta própria

Aos 30 anos, a empreendedora Lucy Guo acaba de conquistar um feito histórico no universo dos negócios: tornou-se a mulher mais jovem a atingir o status de bilionária self-made, ou seja, que construiu a própria fortuna sem heranças familiares. Com um patrimônio estimado em US$ 1,2 bilhão (cerca de R$ 7 bilhões), Guo desbanca da posição a cantora Taylor Swift, de 35 anos, que desde 2023 era considerada a bilionária mais jovem sem herança.

O feito de Guo tem origem em sua atuação como cofundadora da Scale AI, uma empresa de inteligência artificial avaliada atualmente em cerca de US$ 25 bilhões — um crescimento expressivo em relação ao ano anterior, quando a empresa valia US$ 13,8 bilhões. Embora Guo tenha deixado a companhia há alguns anos, ela manteve uma participação de aproximadamente 5% no negócio, fatia que hoje representa a maior parte da fortuna.

A Scale AI fornece dados e ferramentas de IA para treinar modelos de aprendizado de máquina e é uma das líderes no setor de tecnologia voltado à automação e análise de dados. O salto no valor da empresa, impulsionado pelo crescimento global da inteligência artificial generativa, foi o fator decisivo para a valorização da participação de Guo.

Trajetória

Lucy Guo nasceu nos Estados Unidos. É filha de imigrantes chineses e estudou ciência da computação na Carnegie Mellon University, uma das mais prestigiadas do mundo na área. Antes de empreender, ela chegou a trabalhar em empresas como Snapchat e, ainda jovem, já se destacava como programadora e designer.

Apesar de ter deixado a Scale AI, ela seguiu sua trajetória empreendedora e atualmente está à frente da startup Passes, que busca construir novas formas de monetização para criadores de conteúdo. Ela se junta a um grupo ainda restrito de bilionárias que construíram suas fortunas do zero — e, agora, lidera esse ranking em termos de juventude, inovação e independência financeira.