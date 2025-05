Roland Garros: João Fonseca vence Hurkacz e avança à segunda fase

De estreia no Roland Garros, João Fonseca triunfou diante do polonês Hubert Hurkacz, por 3 sets a 0 e avançou para a segunda fase do torneio. A vitória foi rápida, cerca de 1h40min de disputa, com domínio total do jovem brasileiro. As parciais foram de 6/2, 6/4 e 6/2. Na próxima etapa, o atleta verde-amarelo enfrentará o francês Pierre Hugues. O confronto ainda não possui data e horário confirmados.

Após três eliminações consecutivas ainda na primeira fase em competições recentes, Fonseca vai em busca de recuperar o desempenho no ranking mundial. Atualmente, está na 65ª posição. O duelo marcou o primeiro encontro do polonês com a promessa tupiniquim. O adversário teve mais dificuldade na partida. O jovem talento, por outro lado, viveu tranquilidade. Agora, está de volta a uma segunda fase de Grand Slam.

O jogo

Se esperava um set complicado no embate entre Fonseca e Hurkacz, porém o jovem brasileiro se manteve à frente na parcial. Controlou a pressão do jogo e trouxe tranquilidade à partida. O brasileiro liderou as estatísticas do primeiro set, com cinco aces, contra dois do adversário. João soube apostar nos erros do polonês, e matou o último ponto pela direita para vencer a primeira por 6/2.

No tempo seguinte, Hurkacz começou mais agressivo. Veloz, definiu duas vezes para abrir 30/0. Durante o game, o brasileiro abriu a vantagem, forçando o ponto fraco do adversário para abrir 4 a 2. Pela direita, o jovem carioca soube castigar Hurkacz. Soube tirar vantagem dos erros do polonês, e triunfou no segundo set por 6/4.

A terceira parcial não foi diferente. João desbancou Hubert, 28° colocado no ranking da ATP. Com o apoio da torcida presente em Paris, o brasileiro jogou de forma agressiva na parcial, com personalidade. A direita vencedora deixou João no domínio da partida. Após devolução de Hurkacz na rede, o carioca fechou o terceiro set com a vitória e, agora, avança para a segunda fase de Roland Garros.

*Estagiária sob a supervisão de Gabriel Botelho

Saiba Mais Esportes Betis x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem

Betis x Chelsea: onde assistir, escalações e arbitragem Esportes Nomes da oposição conversam visando eleições no Fluminense

Nomes da oposição conversam visando eleições no Fluminense Esportes São Paulo x Talleres, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

São Paulo x Talleres, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30 Esportes Beraldo comemora convocação por Ancelotti perto da decisão na Champions: ‘Momento especial’

Beraldo comemora convocação por Ancelotti perto da decisão na Champions: ‘Momento especial’ Esportes Fluminense está no mercado em busca de um atacante de lado e um zagueiro

Fluminense está no mercado em busca de um atacante de lado e um zagueiro Esportes COAF encontra transações financeiras suspeitas de Augusto Melo no Corinthians