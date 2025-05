Mulher de Daniel Alves mostra ex-jogador montando berço do bebê

Dessa forma, a modelo mostrou em suas redes sociais na terça-feira (27), o ex-jogador montando o principal item do quartinho do bebê: o berço. No vídeo, ele foi pego de surpresa pela companheira.

Daniel estava usando boné preto, chinelo branco e uma camiseta com bermuda e no registro parecia sério, olhando para Joana. Na legenda, a influenciadora escreveu: “Papai está on!”.

Vale ressaltar, portanto, que o casal ainda não divulgou qual o sexo do bebê. No entanto, internautas notaram o tom rosa muito presente no quarto e acreditam que seja uma menina.

A modelo espanhola, de 32 anos, anunciou a gravidez no fim de março — três dias após Daniel Alves após ter sido absolvido pelo crime de estupro pela Justiça da Espanha. No anúncio, Sanz desabafou sobre a pressão social acerca da maternidade e especialmente sobre os árduos desafios no decorrer do processo.

“Uma mulher saudável de 27 anos fez duas fertilizações in vitro. Tive três perdas e por último uma operação tubária somada ao aparecimento de endometriose. Fiz todos os tipos de exames ao longo dos anos, com embriões divinos e sem encontrar o motivo de nada. A frustração e o motivo pelo qual “todo mundo” engravida como num passe de mágica me atormentava”, dizia um trecho.

Joana afirmou, ainda, que nunca teve o ‘instinto maternal’, mas que seu ciclo social alinhado à maturidade a fizeram reconsiderar. A modelo não mencionou o companheiro no texto, mas agradeceu aos familiares pelo apoio incondicional no decorrer do processo. Seguindo o relato, esta era a última chance restante para Sanz conseguir engravidar.

O casal está junto desde 2015, mas se casaram em 2017. Apesar da crise no início do processo judicial envolvendo Daniel Alves, a relação se manteve firme e forte durante a prisão do ex-jogador. Joana, aliás, chegou a apoiá-lo publicamente em meio ao julgamento.