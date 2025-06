Brasil estreia na VNL com vitória tranquila sobre a República Tcheca

Na partida de estreia pela primeira etapa da Liga das Nações, a Seleção Brasileira bateu a República Tcheca por 3 sets a 0, nesta quarta-feira (4/6), no Ginásio Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. As parciais foram de 25/21, 25/20 e 25/17.

A partida também marcou o início da reformulação do elenco no ciclo rumo aos Jogos Olímpicos de Los Angeles-2028. O técnico Zé Roberto Guimarães promoveu a entrada de novas peças no cenário internacional.

A central Lorena e a ponteira Aline Segato entraram na reta final do confronto e contribuíram para o triunfo brasileiro. Destaque da noite, a carioca Ana Cristina foi a maior pontuadora do jogo, com 16 bolas no chão para o Brasil. Tainara e Julia Bergmann também alcançaram os dois dígitos, com 13 e 10 intervenções.

O próximo desafio da Seleção Brasileira na Liga das Nações será contra os Estados Unidos, nesta quinta-feira (5/6), às 21h, no Maracanãzinho. O duelo é reedição da semifinal dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Naquela partida, as brasileiras foram derrotadas. As americanas estrearam na VNL com tropeço diante da Itália, por 3 a 0.

O jogo

A República Tcheca largou na frente no primeiro set. Ainda sem se encontrarem no jogo, as brasileiras se mantiveram em desvantagem na parcial. Após uma pausa a pedido do técnico Zé Roberto, o Brasil se reergueu no confronto, a carioca Ana Cristina foi destaque dentro de quadra. Júlia Bergmann e Macris também não passaram despercebidas. No controle da partida, o Brasil triunfou diante das tchecas por 25 x 21 no primeiro set.

Na parcial seguinte, a Seleção manteve o domínio do duelo. Foi a vez de o time de Zé Roberto se aproveitar dos erros das visitantes. Mais soltas no jogo, as anfitriãs abriram sete pontos de vantagem, porém as europeias conquistaram cinco seguidos e voltaram para a partida. Apesar do susto, o Brasil fechou por 25 x 20.

O set final foi de domínio e brilho do quarteto formado por Ana Cristina, Júlia, Macris e Lais. Elas dominaram as estatísticas da disputa. O cenário permitiu ao técnico colocar Lorena e Aline. Com o Maracanãzinho lotado, a Seleção Brasileira se apresentou para o mundo com triunfo por 3 a 0. O último ponto foi de Júlia Bergmann para cravar a vitória brasileira.

Agenda brasileira



Quinta-feira (5/6)

21h Brasil x Estados Unidos

Transmissão: SporTV2

Sábado (7/6)

13h30 Brasil x Alemanha

Transmissão: SporTV2

Domingo (8/6)

10h Brasil x Itália

Transmissão: Globo e SporTV2

*Estagiária sob a supervisão de Victor Parrini

