Técnicos mais longevos do Mundial de Clubes; confira o top 10

Não é novidade para ninguém que Abel Ferreira comanda o trabalho mais longevo entre os técnicos do Brasileirão. Mas seus quase cinco anos à frente do Palmeiras não são suficientes para fazer com que ele chegue ao Mundial de Clubes como o líder no quesito dentre os 32 participantes.

Afinal, existem três comandantes que estão ainda há mais tempo do que o português à frente de seus respectivos times. Uma lista levantada pela Fifa mostra o Top-10, com o Palmeiras sendo o único clube brasileiro representado.

Ranking

O décimo lugar do ranking conta com um dos adversários do Fluminense no Grupo F. Isso porque Pangom Kim, sul-coreano que treina o Ulsan, está no cargo há praticamente um ano. Ele chegou em 28 de julho de 2024, surgindo, dessa forma, em décimo na lista. Depois, um empate entre gigantes. Vincent Kompany e Enzo Maresca foram anunciados no mesmo dia por Bayern e Chelsea, respectivamente, ocupando conjuntamente a oitava colocação. Suas chegadas foram no dia 1º de julho de 2024.

Em sétimo, um técnico que chega em alta para o Mundial: o espanhol Luis Enrique. Anunciado dia 5 de julho de 2023 pelo PSG, ele conseguiu o sonhado e inédito título da Liga dos Campeões para os parisienses no último dia 31, pouco antes de completar dois anos à frente do time francês.

Steven Cherundolo, do Los Angeles FC, ocupa, então, a sexta posição. O técnico de um dos rivais do Flamengo no Grupo D no Mundial de Clubes já está há quase três anos e meio no cargo, assumindo no dia 3 de janeiro de 2022.

De olho no Top 5

O Top-5 começa com Albert Riera, espanhol que comanda o Auckland City desde dezembro de 2021. O quarto na lista é, enfim, Abel Ferreira, comandante do Palmeiras desde 4 de novembro de 2020. Já são, assim, mais de 1.600 dias à frente do Verdão.

Já o Top-3 dá um salto no tempo. Afinal, Brian Schmetzer – norte-americano que comanda o Seattle Sounders – já está no cargo desde 2016, estando prestes a completar nove anos como treinador do time de seu país. Quem também chegou em 2016 e segue até os dias de hoje é o badalado Pep Guardiola. Ele assumiu o Manchester City em 1º de julho de tal ano, surgindo na segunda posição.

Em primeiríssimo lugar, de maneira disparada, o argentino Diego Simeone. Isso porque ele está em seu 15º ano à frente do Atlético de Madrid. Ele chegou em 23 de dezembro de 2011, realocando o time madrilenho de patamar no futebol europeu.

Confira os técnicos mais longevos do Mundial de Clubes

10 – Pangon Kim (CDS), desde 28/07/2024 no Ulsan

9 – Enzo Maresca (ITA), desde 01/07/2024 no Chelsea

8 – Vicent Kompany (BEL), desde 01/07/2024 no Bayern de Munique

7 – Luis Enrique (ESP), desde 05/07/2023 no PSG

6 – Steven Cherundolo (EUA), desde 03/01/2022 no LAFC

5 – Albert Riera (ESP), desde 01/12/2021 no Auckland City

4 – Abel Ferreira (POR), desde 04/11/2020 no Palmeiras

3 – Brian Schmetzer (EUA), desde 26/07/2016 no Seattle Sounders

2 – Pep Guardiola (ESP), desde 01/07/2016 no Manchester City

1 – Diego Simeone (ARG), desde 23/12/2011 no Atlético de Madrid