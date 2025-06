Clube de Portugal abre categoria de sócio para bebê reborn

A moda do bebê reborn chegou ao futebol. O Leça FC, clube da quarta divisão em Portugal, anunciou nas redes sociais na quarta-feira (4) que abriu sócio torcedor para os bebê reborn.

Aliás, na publicação, o clube ainda enfatiza que é o pioneiro em aceitar bebê reborn. Na arte, informa que quem quiser tornar o seu bebê reborn como sócio, é só fazer o cadastro no site ou na secretaria.

O Leça é o 1.º clube do mundo a aceitar Bebés Reborn como sócios. ???????????? Estas à espera de quê? pic.twitter.com/vnqaSwnj8j — Leça Futebol Clube (@lecafcoficial) June 4, 2025

Dessa forma, os bebês reborn se enquadram na categoria “Criança” do programa de sócio-torcedor do clube, que cobra 5 euros, ou seja, cerca de R$ 32 para a inscrição no programa. Assim como as outras modalidades, eles terão as seguintes vantagens:

Prioridade na aquisição de ingressos

Descontos na bilheteira

Descontos na loja oficial do clube

Acesso à rede de descontos de parceiros do Leça Futebol Clube

Participação nos assuntos internos do Clube (incluindo Eleições)

Bebê reborn virou febre

O conceito de bebês reborn surgiu nos Estados Unidos na década de 1990, quando artistas e colecionadores começaram a modificar bonecas de vinil tradicionais para torná-las mais realistas e detalhadas, ou seja, uma bebê reborn é uma boneca de arte feita à mão que se assemelha a um bebê humano com o máximo de realismo possível. Assim, o movimento tem popularidade mundial e recentemente virou febre no Brasil.

O processo de criação de um bebê reborn inclui etapas detalhadas, como uma pintura minuciosa da pele, aplicação de veias e manchas, além de uma implantação de cabelo fio a fio, geralmente feito de mohair (tipo de fibra têxtil fina e brilhante obtida do pelo da cabra Angorá).

Leça FC fez brincadeira recente com estrela do futebol

Também por meio das redes sociais, o Leça FC fez uma publicação anunciando a contratação de Pogba no início de abril. Porém, o post era apenas uma brincadeira, referente ao dia 1° de abril, conhecido como dia da mentira.

No X (antigo Twitter), por onde o clube fez a brincadeira envolvendo Pogba e também anunciou o sócio torcedor de bebê reborn, possui pouco mais de três mil seguidores.

No entanto, vale reforçar que apesar de estar longe dos holofotes do futebol nacional e mundial, é uma das equipes mais tradicionais do país, fundada em 1912.