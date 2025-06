Tatá Werneck comenta volume íntimo de Rafa Vitti: 'Garrafa pet'

Tatá Werneck faz piada com parte íntima de Rafa Vitti - (crédito: Reprodução Instagram)

Tatá Werneck não perde a piada! Sempre irreverente, a humorista divertiu a web ao comentar uma foto do marido, Rafa Vitti, que circulou nesta terça-feira (3). O clique, feito por um paparazzo à paisana, chamou atenção por um “volume” na bermuda do ator — e claro que Tatá não deixou passar batido.

Com seu humor afiado, ela brincou nos comentários: “Que absurdo o lixo nas praias! Rafa precisou guardar uma garrafa pet na cueca pra mostrar conscientização ambiental”, escreveu a apresentadora do programa Lady Night

A resposta viralizou nas redes sociais e rendeu uma enxurrada de comentários hilários dos fãs: "O Rafa Vitti tem a melhor esposa do mundo!", "Mole parece os duro dos doramas, imagine duro!", "Tá explicado por que ela é tão feliz.", "Quer que eu segure a garrafa enquanto tu junta as coisas?".

Recentemente, a atriz também divertiu os fãs ao responder perguntas em seu perfil do Instagram. “Seria mãe de um bebê reborn?”, perguntou um outro seguidor. Brincando sobre a diferença de idade entre ela e Rafa, que é de 12 anos, a apresentadora do Lady Night respondeu: “Eu sou casada com um adulto reborn, então não vejo necessidade [de ter um bebê]”.

Além disso, ela revelou se o ator de Dona de Mim é ciumento. “Rafa já foi ciumento. Eu também já fui ciumenta, principalmente quando eu estava grávida, tomei muito hormônio. Mas agora eu só brinco com isso”, explicou Tata, que é mãe de Clara Maria, de 5 anos, fruto do seu relacionamento com o artista.