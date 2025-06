Brasileirão Feminino: Real Brasília rema contra a queda para a segunda divisão

Baião confia no time para seguir na Série A1 do Brasileirão em 2026 - (crédito: Júlio César Silva )

Restam três rodadas para o fim da primeira fase da Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino e o Real Brasília faz as contas para não se complicar na luta contra o rebaixamento. Em um ano de reformulação no elenco, o clube candango passou boa parte da temporada na parte intermediária da tabela e, agora, foca em somar pontos para escapar de vez do rebaixamento. A pausa da Data Fifa possibilitou a evolução a partir de treinos para concluir o objetivo da temporada 2025.

Palmeiras, Grêmio e Fluminense estão no caminho do Real Brasília no fim da primeira fase. No momento, as Leoas do Planalto estão com três pontos de vantagem para o Juventude — o primeiro time do Z-2 — e uma rodada perfeita pode selar a permanência na elite. Um triunfo contra as rivais alviverdes, sábado (7/6), às 21h, no Defelê, aliado a um tropeço das gaúchas contra o lanterna Sport, no mesmo horário, serve para consolidar a permanência na Série A1.

A ideia das jogadoras do aurianil, no entanto, é focar na missão de vencer o Palmeiras, no reencontro com a técnica Camilla Orlando, para só depois pensar nas adversárias diretas. "Sabemos que elas vão jogar em casa contra o Sport e que, com a vitória, podem até nos passar. Mas acredito que podemos fazer um grande jogo contra o Palmeiras. Nesses últimos três compromissos, vamos focar na vitória para tentar sair o mais rápido possível dessa situação e se manter na elite", afirmou a meia Luciene Baião.

Com chances remotas de ir ao mata-mata do Brasileirão Feminino — o Real Brasília está sete pontos atrás do Red Bull Bragantino, com nove em disputa —, a missão das candangas é mesmo olhar para baixo. Mas a pausa da Data Fifa proporcionou um tempo importante para o grupo liderado pelo técnico Dedê Ramos evoluir e corrigir os erros apresentados nas últimas partidas. "A parada foi importante para a recuperação do elenco. Sabemos que nós não estamos em uma situação muito boa, mas esperamos contar com o fator casa para surpreender o Palmeiras neste jogo. Também acredito que vamos fazer uma grande partida e que o time está preparado para isso", salientou Luciene Baião.

*Estagiária sob a supervisão

de Marcos Paulo Lima

Saiba Mais Esportes Jorginho desembarca no Rio para assinar com o Flamengo

Jorginho desembarca no Rio para assinar com o Flamengo Esportes Corinthians vai analisar risco jurídico em provável mudança de Nike para Adidas

Corinthians vai analisar risco jurídico em provável mudança de Nike para Adidas Esportes Andrey Santos se declara ao Vasco e elogia Diniz: ‘Encaixaria com o meu futebol’