Brasília recebe a quinta edição de torneio mundial de beach tennis

Durante a semana do dia 9 a 15 de junho, o DF celebra a quinta edição do ITF Sand Series Brasília Classic, um dos maiores eventos do calendário mundial de beach tennis, no palco do DF, a Arena BRB. O evento reunirá as estrelas da modalidade, consolidando a posição como referência na organização, visibilidade internacional e estrutura.

O torneio, criado em 2021, foi o primeiro do circuito ITF Sand Series do mundo, guardando momentos inesquecíveis para atletas e torcedores. Campeãs da primeira edição, a dupla paranaense Marcela Vita e Vitória Marchezini triunfaram diante das italianas Giulia Gasparri e Ninny Valentini com as parciais de 1/6, 6/3 e 12-10, salvando ainda três match points. Em 2025, o par competirá com novas parceiras: Marcela jogará ao lado da italiana Mattia Spoto, enquanto Vitória dividirá a quadra com Sophia Show.

A dupla revive a experiência de conquistarem o título logo na inauguração do campeonato, Marcela contou como foi a experiência. “Foi o primeiro evento deste nível no mundo, e estávamos no auge da nossa parceria. A final foi peculiar, porque estávamos perdendo de forma muito expressiva, mas conseguimos uma virada histórica. A torcida nos empurrou do início ao fim, e a organização foi impecável. Um momento único e incrível na minha carreira”, recordam.

Marcela completa com a importância do evento para o esporte e os frutos que colheram no pós. “O Sand Series Brasília Classic trouxe um nível de profissionalismo inédito para o circuito. Foi o início de uma nova era, com pontuação maior, visibilidade global e uma estrutura diferenciada. É um evento que cresce a cada edição, e isso é fundamental para o esporte”, assentiu.

No auge dos 15 anos, Vitória conquistou o primeiro título da carreira de tamanha importância e o primeiro Sand Series. “Foi uma virada de chave na minha carreira. Vieram patrocínios, convites e oportunidades. Na época, eu nem tinha noção do quanto aquilo era especial, mas hoje entendo o impacto. Vencemos duplas experientes, e o evento tem se superado ano após ano. Já conquistei dois títulos aqui (2021 com Marcela e 2024 com Sophia Chow), e sempre me traz boas lembranças”, celebrou.

O Sand Series também marcou a vida do francês Nicolas Gianotti, parceiro do italiano Mattia Spoto. A dupla é a atual número dois do mundo e consolidaram a parceria após triunfarem em 2021 e ainda somam o título de 2024 na carreira. “Esse torneio mudou muito a minha vida. Foi apenas o nosso segundo torneio juntos e a primeira vitória em um evento tão importante. No início, ainda não tínhamos certeza sobre a longevidade da parceria, mas essa conquista foi decisiva para consolidar a dupla. Já são quase quatro anos jogando juntos”, recordou o francês.

Programe-se:

ITF Sand Series Brasília Classic 2025

Local: Arena BRB – ao lado do Estádio Nacional Mané Garrincha

Data: 9 a 15 de junho de 2025

Ingressos: A partir de R$25,00 - disponibilizados no site da Bilheteria Digital