Números de Alcaraz aos 22 anos são melhores do que os de Djokovic

Carlos Alcaraz chegou, neste domingo (8/6), a cinco Grand Slams conquistados, após bater o italiano Jannik Sinner por 3 sets a 2 e faturar o bicampeonato em Roland Garros. Tudo isso aos 22 anos. Nem mesmo o recordista de troféus dos quatro principais torneios do mundo do tênis, o sérvio Novak Djokovic, tinha números parecidos nessa idade.

O primeiro dos 25 troféus conquistados pelo papa-títulos sérvio foi o Australian Open de 2008. Ou seja, aos 22 anos, Djokovic ostentava somente uma taça de Grand Slam. Mas ele tinha como concorrentes ninguém menos que Rafael Nadal, Roger Federer e Andy Murray. Nadal ostentava seis canecos nessa faixa etária. Federer, dois.

Não que a vida de Carlos Alcaraz seja mais tranquila hoje do que era a de Djokovic. Os números respaldam o espanhol. O talento nascido em El Palmar tem um diferencial. Tratando-se de finais, Alcaraz costuma fazer jogo duro. Em cinco decisões, ganhou todas. O torcedor do Real Madrid acumula os títulos do US Open 2022, Wimbledon 2023 e 2024 e Roland Garros 2025 e 2024. O espaço na galeria pessoal de Alcaraz agora está reservado para o Australian Open.

Alcaraz reivindicou o bicampeonato e repetiu um feito que não era alcançado desde o compatriota Rafael Nadal. A lenda, aposentada desde novembro do ano passado, foi a última a emplacar sequência de títulos, com as campanhas vitoriosas de 2017 a 2020. O jovem talento se tornou o terceiro homem deste século a defender com sucesso o troféu. Além dele e Nadal, Gustavo Kuerten, o Guga, obteve a façanha, em 2001.

O mais novo troféu adicionado à galeria de Carlos Alcaraz foi conquistado de forma épica, após 5h29min de batalha no saibro, a mais longa testemunhada pela quadra Philippe Chatrier. Até então, o maior longa a ter entrado em cartaz em decisões havia sido o duelo entre o argentino Guillermo Vilas e o sueco Mats Wilander, de 4h42min na edição de 1982, conquistada pelo nórdico.

Ao fim da maratona de quase 5h30min em Paris, Alcaraz exaltou Sinner pela partida. "Seu nível é incrível, as duas semanas que você jogou. Sei o quanto você se dedica e é um privilégio jogar contra você. Você é uma grande inspiração para os jovens jogadores e para mim", discursou o espanhol.

Os Grand Slams de Alcaraz

2022 – US Open

2023 – Wimbledon

2024 – Wimbledon

2024 – Roland Garros

2025 – Roland Garros