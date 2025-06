Após "pressão natural" da estreia, Baran mira bom desempenho em Brasília

Após entrar em quadra pela primeira vez ao lado do novo parceiro no BT400 de Palmas, o beach tennista André Baran volta ao circuito mundial, a partir desta quinta-feira (12/6), para a disputa do Sand Series de Brasília. Ao lado do também brasileiro Felipe Loch, Baran caiu nas quartas de final no Tocantins e agora passada a tensão natural da estreia espera chegar longe na capital federal.



"É natural que no nosso primeiro torneio a gente encontrasse algumas dificuldades principalmente por conta da falta de entrosamento. Mas, aos poucos, um vai se adaptando ao estilo de jogo do outro e, com certeza, os movimentos tendem a ficar mais automáticos. Estamos com uma boa expectativa para entregar o nosso melhor e chegar longe no Sand Series de Brasília", disse o atleta do Praia Clube.



O Sand Series Brasília Classic terá início nesta quinta-feira na Arena BRB, no Estádio Mané Garrincha, e tem as finais previstas para sábado (14/6). O torneio promete ainda uma premiação inédita no valor de US$ 100 mil, distribuídos entre os campeões e finalistas, além de uma pontuação de 800 pontos à dupla campeã no ranking internacional da ITF.



"Estar em Brasília é sempre uma emoção muito grande, é um dos principais torneios do calendário, com ótima estrutura tanto para atletas quanto para os fãs do beach tennis que prestigiam o evento. Estamos muito ansiosos e empolgados para fazer parte deste momento e receber o carinho de um público que sempre lota a arena", finalizou o número 1 do Brasil e 3 do mundo na modalidade.