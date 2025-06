João Fonseca estreia em Halle contra Fabio Cobolli, 25º do mundo, e volta a jogar em duplas

João Fonseca não deu sorte no sorteio, realizado neste sábado, e enfrentará logo de cara o italiano Fabio Cobolli, número 25 do mundo, em sua estreia no torneio de simples do ATP 500 de Halle, na Alemanha, na próxima semana - (crédito: Mauro Pimentel/AFP)

João Fonseca não deu sorte no sorteio, realizado neste sábado, e enfrentará logo de cara o italiano Fabio Cobolli, número 25 do mundo, em sua estreia no torneio de simples do ATP 500 de Halle, na Alemanha, na próxima semana. O vencedor do confronto vai enfrentar o francês Ugo Humbert, 20º do ranking da ATP, ou o canadense Denis Shapovalov, o 30º.

Em 2024, o carioca recebeu um wild card para a chave principal em Halle, mas foi derrotado na estreia para o australiano James Duckworth por duplo 6/4. A competição na grama, que vai de segunda-feira até domingo, é preparatória para Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, que começa no próximo dia 30. Número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner é o favorito no torneio alemão, apesar da concorrência do anfitrião Alexander Zverev, terceiro do ranking.

Além de disputar o torneio de simples no torneio alemão, o brasileiro disputará também a chave de duplas, da qual está afastado há mais de um ano, desde 3 abril de 2024, quando foi eliminado nas oitavas de final do ATP 250 de Estoril, em Portugal, ao lado do tenista da casa João Sousa.

Desta vez, Fonseca atuará ao lado do grego Petros Tsitsipas, irmão mais novo de Stefanos Tsitsipas, 26º colocado no ranking de simples da ATP. O jovem prodígio, que atualmente tem sua melhor posição nas simples, 57º lugar, não figura na classificação de duplas pelo longo período ausente dos torneios. Petros é o 176º colocado nas duplas - chegou a ocupar o 72º posto em 2024.

João Fonseca e Petros Tsitsipas vão estrear contra uma dupla vinda do qualificatório, mas poderão enfrentar os russos Daniil Medvedev, 11º do mundo, e Andrey Rublev, 15º, ou os franceses Sadio Doumbia e Fabien Reboul, cabeças de chave número 4, caso avancem às quartas de final na Alemanha.

Outro brasileiro da disputa das duplas é Marcelo Melo, que jogará ao lado de Alexander Zverev, mas enfrentará os italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassori, favoritos ao caneco, logo na primeira rodada. Na chave de simples, Fonseca é o único brasileiro na disputa.