Técnica brasiliense assume o comando da Seleção Brasileira Feminina sub-20

A brasiliense Camilla Orlando foi anunciada, na manhã deste sábado (14/6), como a nova treinadora da Seleção Brasileira Feminina sub-20. A comandante continuará no Palmeiras até o fim do calendário de 2025 e se juntará à comissão do Brasil durante as Datas Fifa, em acordo firmado entre Leila Pereira e Samir Xaud, presidentes da equipe paulista e da confederação nacional.

"Estar no Palmeiras é a realização de um sonho e assumir a Seleção Brasileira Sub-20 é, sem dúvida, mais um sonho que se torna realidade. Me dedico diariamente, com muito compromisso, ao desenvolvimento do futebol feminino, sempre acreditando que a formação de atletas é o melhor caminho para o crescimento da modalidade", afirmou Camilla, ao site do Palmeiras.

Durante nove anos, a brasiliense foi jogadora profissional e, em 2019, assumiu o primeiro trabalho na carreira à beira do campo como auxiliar técnica no time principal do Internacional e treinadora do sub-18, conquistando a taça do Brasileirão e do Campeonato Gaúcho no mesmo ano. No futebol feminino, esteve à frente do Red Bull Bragantino em 2020/2021 e levou o time de Bragança de volta à elite do futebol feminino.



Em 2022, Camilla assumiu o comando da seleção feminina dos Emirados Árabes Unidos durante uma temporada. No ano de 2023, retornou ao quadradinho para ser técnica do Real Brasília, levantou o troféu do Campeonato Feminino do Distrito Federal com as Leoas do Planalto e partiu para a grande São Paulo treinar o Palmeiras, clube atual.

A brasiliense se juntará à seleção durante as Datas Fifa até encerrar as competições oficiais pelo alviverde. "Agora, é hora de muito trabalho, foco e dedicação pelo futebol feminino brasileiro. Também sigo determinada a buscar, com o clube, as metas traçadas no início do ano, com o mesmo foco e entrega de sempre", finalizou.

*Estagiária sob a supervisão de Danilo Queiroz