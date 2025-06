João Fonseca sofre derrota na estreia na grama no ATP 500 de Halle

Brazil's Joao Fonseca plays a forehand return to France's Pierre-Hugues Herbert during their men's singles match on day 5 of the French Open tennis tournament at the Roland-Garros Complex in Paris on May 29, 2025. - (crédito: Anne-Christine Poujoulat/AFP)

João Fonseca sofreu uma dura virada em sua estreia na grama nesta temporada nesta terça-feira. O tenista brasileiro de 18 anos esteve perto de sua primeira vitória neste piso em torneios de nível ATP, com direito a um match point no terceiro set, mas acabou sendo batido pelo italiano Flávio Cobolli, 24º do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (3/7) e 6/7 (8/10), no ATP 500 de Halle, na Alemanha.

Fonseca foi melhor em quadra durante a maior parte do jogo, porém hesitou nos dois tie-breaks. O brasileiro encontrou dificuldade em sua adaptação ao piso rápido e foi ao chão em diferentes momentos. Um dos escorregões acabou gerando um dos match points do rival italiano. Em outro, ainda no segundo set, chegou a levar a mão à coxa após uma queda, mas seguiu em jogo normalmente.

Apesar da derrota na estreia, Fonseca deve subir no ranking para o provável 55º lugar. Assim, ganhará duas colocações em relação a sua posição atual, que já é a melhor de sua carreira até agora.

A partida marcou o retorno do carioca de 18 anos às quadras após a boa campanha em Roland Garros, onde parou na terceira rodada, há cerca de duas semanas. Em Halle, o 57º do ranking faz a transição do saibro, piso mais lento do circuito, para a grama, o mais rápido de todos, que exige um estilo de jogo diferente.

A estreia de Fonseca na grama, num inédito confronto com Cobolli no circuito, contou com ligeira superioridade do brasileiro ao longo do primeiro set. A quebra, contudo, só veio no 11º game, após chances perdidas no terceiro. O carioca abriu 6/5 e selou a parcial ao confirmar seu saque na sequência.

O segundo set foi mais parelho. Cobolli passou a crescer nos games de serviço do brasileiro, que precisou elevar o nível do saque para evitar quebras. Ao mesmo tempo, Fonseca pressionava o serviço do italiano. No 11º game, o brasileiro teve um break point com cara de match point, que Cobolli suou para salvar.

Na sequência, Fonseca salvou um set point para forçar a disputa do tie-break. A disputa do desempate foi dominada pelo italiano. Ele abriu 4/1 e soube administrar a boa vantagem. O brasileiro levou um susto antes do set point ao sofrer uma queda no fundo de quadra. Fonseca pareceu sentir um incômodo na coxa direita, mas seguiu em jogo normalmente.

A terceira parcial foi a mais equilibrada do confronto, com cada tenista fechando seus games de saque com relativa facilidade. Fonseca se sobressaía ao pressionar o serviço do italiano, que salvou quatro break points. Sem aproveitar suas chances, o brasileiro disputou mais um tie-break, mais uma vez sem repetir a boa performance que vinha exibindo na partida.

Após sair atrás no placar, o brasileiro chegou a ter o primeiro match point da partida. Sem conseguir se impor em quadra, viu o italiano reagir prontamente. Cobolli, que vinha crescendo a cada set do confronto, aproveitou sua chance e sacramentou a vitória após 2h44min de confronto.

FONSECA JOGARÁ DUPLAS AINDA NESTA TERÇA-FEIRA

Ainda nesta terça, Fonseca fará sua estreia na chave de duplas em Halle. Ele jogará ao lado de Petros Tsitsipas, irmão mais novo de Stefanos. A parceria enfrentará o português Francisco Cabral e o austríaco Lucas Miedler por volta de 12h (de Brasília). Será o último jogo do dia da "quadra 2". Portanto, o horário da partida está sujeito a mudanças.

Desde que começou a disputar o circuito profissional, no ano passado, Fonseca vem jogando raros torneios nas duplas. Mas, desta vez, ele abriu uma exceção para ganhar ritmo sobre a grama.