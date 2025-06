Etapa de esportes de montanha chega à Serra Pelada pela primeira vez

A World Trail Races (WTR), maior liga de esportes de montanha do Brasil, promove, em 20 de setembro, a etapa WTR Serra Pelada, no município de Curionópolis (PA). É um passo importante na expansão da liga com foco em inclusão social, sustentabilidade e impacto positivo.



Com mais de 10 anos de história e 38 edições realizadas, a WTR se consolidou como referência no cenário esportivo nacional por aliar esporte, turismo, entretenimento e sustentabilidade em cada uma das etapas. A liga foi o primeiro evento outdoor do Brasil a conquistar a certificação Lixo Zero, atingindo taxas de desvio de resíduos superiores a 90% em etapas como Floresta da Tijuca e Serra do Mar em 2024. Além disso, a WTR beneficiou dezenas de projetos sociais com doações de materiais esportivos, vagas sociais, entre outras ações no pilar de ESG.

A parceria com a Vale fortalece esse compromisso, somado aos pilares de atuação da empresa — desenvolvimento sustentável, inclusão social e transformação territorial — à missão da WTR de ampliar o acesso ao esporte outdoor em diversas regiões do país. A atuação conecta-se diretamente às frentes que a WTR vem liderando em seus eventos: do fomento à economia local e à promoção da biodiversidade, e do engajamento de públicos historicamente excluídos da prática esportiva.

“Desde o início, a WTR tem como missão criar experiências transformadoras em meio à natureza, sempre com responsabilidade socioambiental. A chegada da Vale fortalece essa jornada e nos permite ir além: democratizar o acesso ao esporte e criar impactos reais nas comunidades. Serra Pelada é um marco nessa expansão com propósito e estamos muito felizes e ansiosos para essa etapa.”, afirma Gabriela Corrêa, Head de Marca da WTR.



A inédita WTR Serra Pelada, no Pará, será a primeira etapa 100% social da história da liga. Com inscrições gratuitas, a prova visa levar a cultura da montanha a comunidades em situação de vulnerabilidade.



Com forte presença no sudeste do Pará, especialmente nos municípios de Curionópolis, Parauapebas e Canaã dos Carajás, a Vale desenvolve na região projetos voltados à geração de renda, educação, cultura e meio ambiente, buscando fortalecer a autonomia e o bem-estar das comunidades locais.

A etapa contará com três distâncias de corrida e caminhada: 3km, 5km e 10km, além da tradicional Kids Race, voltada para crianças de 1 a 14 anos. O evento contará ainda com atividades gratuitas na arena, como aulas de dança. Ao todo, serão beneficiadas 900 pessoas, e a seleção será realizada em parceria com projetos sociais locais que já atuam na região, como a Rede Terra.

A arena terá infraestrutura completa para atletas e público e a programação ainda inclui diversas outras ações, como: capacitação de jovens de Serra Pelada para atuar junto da equipe de produção da WTR, doação de todos os materiais esportivos arrecadados nas etapas anteriores para a comunidade local, feira de produtores e artesãos, apresentações culturais, oficina de compostagem, entre outras ações que serão divulgadas nas próximas semanas.

O encontro tem data marcada: 20 de setembro de 2025 e as informações completas, como os projetos sociais selecionados e abertura de inscrições, serão divulgadas em breve nos canais oficiais da WTR. A WTR Serra Pelada é apresentada pela Vale e conta com apoio da Prefeitura de Curionópolis.



Sobre a WTR

A World Trail Races (WTR) é uma liga de esportes de montanha que une saúde, bem-estar, esporte, turismo, entretenimento e sustentabilidade. Com 10 anos de história e mais de 35 edições realizadas, criamos conexões únicas com atletas e a natureza. Nas provas de Trail Run, Mountain Bike e Duathlon, oferecemos experiências para todos os níveis em um ecossistema de entretenimento que torna a WTR inesquecível.

Para além das trilhas, a liga conta com a Kids Race, corrida voltada para o público infantil; WTR Store, com produtos oficiais da Liga; Clube WTR, clube de assinatura para os atletas que vivem a WTR o ano todo; e Squad WTR, os embaixadores que vestem a camisa e propagam o DNA da WTR. É o primeiro evento esportivo outdoor do país a obter o certificado Lixo Zero, prezando pelo cuidado do meio ambiente e procurando gerar o menor impacto possível em suas etapas, por meio de inúmeras ações ASG.