Calderano faz aniversário com ouro e prata no WTT

Completando 29 anos neste domingo, o brasileiro Hugo Calderano, atual número três do ranking mundial de tênis de mesa, conquistou o título de simples no WTT Star Contender, torneio disputado em Ljubljana, na Eslovênia. Mais cedo, ele já havia alcançado o vice-campeonato nas duplas mistas ao lado da namorada, Bruna Takahashi, 17ª do mundo.

Na decisão do simples, Calderano venceu o francês Félix Lebrun, atual número 7 do mundo, por 4 sets a 2, com parciais de 12/10, 15/13, 11/13, 8/11, 11/9 e 11/6.

O duelo foi equilibrado do início ao fim e serviu como uma espécie de tira-teima entre os dois: no ano passado, eles já haviam decidido o título do próprio torneio, com vitória do brasileiro, enquanto nos Jogos Olímpicos de Paris, Félix levou a melhor na disputa pelo bronze.

Na estreia, Calderano venceu o francês Flavien Coton por 3 sets a 1. Nas oitavas de final, superou o taiwanês Kao Cheng-Jui em um duelo apertado, por 3 a 2. Nas quartas, bateu o croata Tomislav Pucar com um placar tranquilo de 3 a 0. Já na semifinal, protagonizou uma virada emocionante contra o francês Alexis Lebrun, 12º do ranking e irmão de Félix, vencendo também por 3 a 2.

Na decisão das duplas mistas, na manhã deste domingo, Calderano e Bruna foram superados pelos favoritos sul-coreanos Lim Jonghoon e Shin Yubin por 3 sets a 0, com parciais de 12/10, 11/7 e 11/7, ficando com a prata do torneio esloveno. A dupla asiática é medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris e no último Mundial da categoria.

O brasileiro vive uma grande temporada e performances de alto nível. Em abril, conquistou o inédito título da Copa do Mundo de Tênis de Mesa, tornando-se o primeiro latino-americano a alcançar esse feito. No mês seguinte, em maio, garantiu a medalha de prata no Campeonato Mundial de 2025.