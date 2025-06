Brasília recebe o 94º LATAM e Delta Amador de Golfe do Brasil

A capital federal se prepara para receber, de 3 a 6 de julho, a 94ª edição do Campeonato Amador de Golfe do Brasil, batizado de 94º LATAM e Delta Amador de Golfe do Brasil. Promovido pela Confederação Brasileira de Golfe (CBGolfe), o torneio será realizado pela primeira vez no Clube de Golfe de Brasília, às margens do Lago Paranoá, das 7h às 12h.

Considerado o principal evento do calendário amador da modalidade no país, o campeonato reunirá 70 golfistas brasileiros e estrangeiros em quatro rodadas no formato stroke play (jogo por tacadas). A competição é válida tanto para o Ranking Mundial Amador de Golfe (WAGR) quanto para o ranking nacional da CBGolfe, e contará com disputas nas categorias masculina e feminina.

Pela primeira vez sediando o torneio, o Clube de Golfe de Brasília celebra 61 anos de história em grande estilo. O campo de 18 buracos, par 72, foi projetado pelo renomado arquiteto norte-americano Robert Trent Jones e é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), consolidando-se como um dos mais emblemáticos do país.



Além do torneio principal, o evento também será palco da 13ª edição da Taça Mario Gonzalez e da 2ª Taça Elizabeth Nickhorn, disputadas em duplas e com a participação de convidados brasileiros e internacionais.

Entre os nomes confirmados no masculino estão os mexicanos Alejandro Fierro e Manuel Cue, os chilenos Clemente Silva, Simon Roessler e Raul Roman, além dos paraguaios Matias Koropeski e Franco Fernandez. Pelo Brasil, os destaques são Andrey Xavier, atual 50º colocado no ranking mundial, e Herik Machado, na 53ª posição — marcas históricas para ambos.



Na disputa feminina, competirão a chilena Agustina Gomez, a paraguaia Fiorella Franco e as brasileiras Lauren Grinberg, Valentina Bosselmann, Maria Eduarda Rocha, Maria Antônia Gavião, Maitri Peychaux, Beatriz Menga e Maria Eugênia Peres.



“É uma honra sediar, pela primeira vez, o Campeonato Amador de Golfe aqui em Brasília. As expectativas são as melhores possíveis, estamos confiantes de que será um evento marcante, que vai valorizar o esporte e revelar novos talentos. Brasília tem estrutura, tem público e, agora, também tem golfe de alto nível”, afirma Norton de Andrade Fritzsche, presidente do Clube de Golfe de Brasília.



Serviço



94º LATAM e Delta Amador de Golfe do Brasil

Local: Clube de Golfe de Brasília – Setor de Clubes Sul, Trecho 1, às margens do Lago Paranoá

Data: De 3 a 6 de julho de 2025

Horário: Das 7h às 12h

Mais informações: cbgolfe.com.br