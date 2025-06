PSG goleia Inter Miami, e Messi de despede do Mundial de Clubes

O PSG não teve dificuldades e avançou para as quartas de final do Mundial de Clubes. No começo da tarde deste domingo (29), os franceses golearam o Inter Miami por 4 a 0 e marcaram a despedida de Lionel Messi da competição.

Leia também: Como o Flamengo pode atuar para explorar deficiências do Bayern e vencer

Agora, os atuais campeões da Champions ficam no aguardo do vencedor do confronto entre Bayern de Munique e Flamengo para conhecerem seu adversário nas quartas de final. A partida acontece no próximo sábado (05), novamente em Atlanta.

PSG controla o jogo e goleia na primeira etapa

Como esperado, a partida começou com pressão do PSG, que logo abriu o marcador. Vitinha cobrou falta na área e João Neves apareceu nas costas da marcação para marcar para os franceses. Os campeões da Champions chegaram a marcar o segundo com Fabián Ruiz, mas o espanhol estava impedido.

O jogo era controlado pelo PSG, que criava mais oportunidades. Hakimi fez boa jogada pela direita com Barcola e, na hora de chutar, foi travado por Falcón. Depois, Kvaratskhelia recebeu de Doué, arriscou da entrada da área e mandou para fora. Marquinhos ainda acertou um belo lançamento para Nuno Mendes, que driblou o goleiro e parou com o zagueiro em cima da linha.

Só que o nome para ampliar era o mesmo que abriu o marcador. Após erro de Busquets, Barcola tocou para Fabián Ruiz, que não foi fominha e serviu para João Neves empurrar para o gol vazio. Antes do intervalo, os franceses fizeram o terceiro. Doué cruzou na área, a bola explodiu em Avilés e entrou contra a própria meta. A goleada veio ainda na primeira etapa. Vitinha deu um belo lançamento para Barcola, que rolou para Hakimi. O marroquino acertou o travessão na primeira, mas marcou o quarto no rebote.

Messi tenta, mas não deixa o seu

No começo do segundo tempo, o Inter Miami teve sua primeira oportunidade. Messi acertou um grande passe para Suárez, mas o uruguaio se embolou com a bola e não finalizou. Não demorou para o PSG voltar a atacar e quase ampliar. Vitinha lançou Barcola na área, que deu belo drible em Alba e finalizou para defesa de Ustari.

Messi apareceu na área para tentar descontar, mas parou em Donnarumma. Barcola respondeu, ao arriscar da entrada da área e, com desvio da defesa, mandar por cima da meta. O argentino ainda teve outra oportunidade, em contra-ataque, quando recebeu cruzamento de Alba, cabeceou no canto e o goleiro italiano foi buscar. O Inter queria fazer com que o craque se despedisse com um gol, mas ele não veio e o PSG não forçou para ampliar o marcador.

PARIS SAINT-GERMAIN 4 X 0 INTER MIAMI

Mundial de Clubes 2025 – Oitavas de Final

Data-Hora: 29/6/2025, domingo, 13h (de Brasília)

Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

Gol: João Neves, 5’/1ºT (1-0); João Neves, 38’/1ºT (2-0); Avilés (GC), 44’/1ºT (3-0); Hakimi, 47’/1ºT (4-0)

PSG: Donnarumma; Hakimi (Lee Kang-In, 23’/2ºT), Marquinhos (Beraldo, intervalo), Pacho e Nuno Mendes (Lucas Hernández, 23’/2ºT); Fabián Ruiz (Zaire-Emery, intervalo), Vitinha e João Neves (Dembélé, 16’/2ºT); Kvaratskhelia, Barcola e Doué. Técnico: Luis Enrique

INTER MIAMI: Ustari; Weigandt, Falcon, Allen (Avilés, 18’/1ºT) e Alba; Allende, Redondo, Busquets e Segovia (Cremaschi, 30’/2ºT); Messi e Suárez. Técnico: Javier Mascherano

Árbitro: Wilton Sampaio (BRA)

Assistentes: Bruno Boschilia (BRA) e Bruno Pires (BRA)

VAR: Nicolas Gallo (COL)

Cartões Amarelos: Avilés, Weigandt e Suárez (INT)