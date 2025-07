Segunda melhor defesa do Mundial, Fluminense encara nono melhor ataque

A hora da verdade está chegando para o Fluminense. Após eliminar a vice-campeã europeia, Inter de Milão (ITA), a equipe brasileira se vira para as quartas de final do Mundial de Clubes. Nesta sexta-feira (4/7), duela contra a super potência saudita comandada por Simone Inzaghi; o Al-Hilal, dono do nono melhor ataque da competição até o momento, com sete gols.

Isso, porém, não assusta ao Fluzão. Afinal, o time do técnico Renato Gaúcho ostenta a segunda melhor defesa de todo Mundial, sofrendo apenas dois gols nas quatro partidas realizadas entre fase de grupos e oitavas de final. Somente o PSG (FRA) sofreu menos, com um gol. Já Real Madrid (ESP) e Palmeiras surgem empatados com o Flu no quesito.

Fábio e Thiago Silva: paredões do Fluminense

Muito desses números passam pela experiência de Thiago Silva e Fábio. O zagueiro de 40 anos surge como o 11º defensor com mais alívios no certame, de acordo com números do aplicativo “Sofascore”. O arqueiro, por sua vez, ostenta a liderança em “clean sheets”, ou seja, em partidas sem ser vazado. São três até o momento (75% dos jogos), empatando com Gigi Donnarumma (PSG) e Weverton (Palmeiras).

O Fluminense, afinal, só sofreu gols em um confronto. Foi na segunda rodada, em vitória por 4 a 2 sobre o Ulsan HD (COR). Antes, ficara no empate por 0 a 0 com o Borussia Dortmund (ALE), em sua estreia no Mundial de Clubes. O placar se repetiu na terceira rodada contra o Mamelodi Sundowns (RSA).

Já contra a Inter, o Flu passou ileso não por falta de tentativas do time italiano. Fábio precisou realizar quatro defesas, sendo duas em finalizações de Lautaro Martínez, dos atacantes mais letais do mundo. Além disso, foram duas bolas na trave. Com gols de Cano e Hércules, o Tricolor das Laranjeiras se sobressaiu, se garantindo entre os oito melhores times do planeta.

