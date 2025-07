Ingressos para SLS Brasília na Esplanada estão esgotados

Os ingressos para o SLS Brasília foram esgotados. O evento gratuito, em 12 e 13 de julho, na Esplanada dos Ministérios, exigia a doação de 1kg de alimento não perecível por entrada, com retirada realizada exclusivamente pelo site da Ticketmaster. Clientes Banco do Brasil tiveram acesso antecipado entre os dias 2 e 3, enquanto o público geral pôde retirar seus ingressos a partir desta quarta-feira (4/7). As entradas, limitadas a dois bilhetes por CPF para cada dia, foram adquiridas rapidamente.

O sábado (12) marca a estreia do Circuito Banco do Brasil de Skate Street e apresenta a SLS Select Series, voltada à nova geração do skate. A competição é classificatória para o SLS Championship Tour 2026 e contará com a participação de talentos, como Duda Ribeiro e Murilo Marques, vencedores do BB LAB 2024. Antes da fase final, 15 skatistas convidados disputarão oito vagas no SLS Select Series Jam.

No domingo (13), o palco será do SLS Brasília Takeover, inédito no Brasil. A modalidade traz um formato urbano, com pista que simula elementos das ruas, reunindo grandes nomes da elite mundial e os campeões da etapa de sábado. Cada atleta terá sete oportunidades para realizar as melhores manobras. As três notas mais altas compõem o resultado. A vencedora da categoria feminina avança direto para a final, enquanto o campeão masculino participa do Wild Card Jam.

Além das competições, o evento promete celebrar a cultura urbana com ativações de marcas, food trucks, experiências imersivas e a SLS Store. É a primeira vez que o Brasil recebe duas etapas do SLS Championship Tour em um mesmo ano. Após Brasília, São Paulo sediará, em dezembro, o SLS Super Crown World Championship, a grande final da temporada.

Com nomes históricos como Rayssa Leal, Giovanni Vianna e Nyjah Huston marcando presença em temporadas passadas, o Brasil reafirma seu papel de destaque no cenário global do skate street. A etapa de Brasília fortalece esse protagonismo ao unir esporte, cultura e acesso gratuito ao público.