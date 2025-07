Alison dos Santos bate campeão olímpico e vence na Diamond League

Alison dos Santos comemorou uma grande vitória neste sábado (5/7) ao concluir em primeiro lugar a prova dos 400m com barreiras da Diamond League, em Eugene, nos Estados Unidos. O paulista de 25 anos obteve a marca de 46,65s e desbancou a concorrência do atual campeão olímpico, o americano Rai Benjamin (46,71s). O nigeriano Ezekiel Nathaniel fechou o pódio (47,88s).

O local da vitória é mais do que especial para Alison dos Santos. Foi Hayward Field de Eugene em que o brasileiro conquistou o título do Mundial de 2022. Neste sábado, além do triunfo, Piu celebrou a melhor marca pessoal no ano. A pista americana é emblemática e comemorou a edição especial de 50 anos.

A melhor marca pessoal de Piu na carreira é 46,29s, obtida em 19 de julho de 2022, índice do título de campeão mundial, recorde brasileiro e sul-americano. Até este sábado, o melhor tempo de Alison era de 46,68s, alcançado na etapa de Estocolmo, Suécia, da Diamond League, em 15 de junho deste ano.

Piu também fez a melhor marca pessoal nos 400 m rasos, com 44,53s, em Miami, em 4 de maio, na segunda etapa do Grand Slam Track desta temporada.

Ele também ostenta dois bronzes olímpicos (Tóquio-2020 e Paris-2024) nos 400m com barreiras, ouro no Pan-Americano de Lima-2019), dois títulos da Diamond League (Zurique-2022 e Bruxelas-2024) e é recordista brasileiro e sul-americano dos 400m com barreiras (46.29).

A vitória deste fim de semana foi a 16ª de Alison dos Santos nesta temporada. O xodó do atletismo brasileiro está 84 anos semanas no topo do ranking da World Athletics. Piu está em preparação para o Mundial de Atletismo em Tóquio, de 13 a 21 de setembro.

*Com informações da Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt)