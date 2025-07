PSG fica com dois a menos, mas vence Bayern e é semifinalista do Mundial

Atual campeão da Liga dos Campeões, o PSG (FRA) segue no caminho para ser o melhor time do mundo em 2025. Neste sábado (5/7), o Paris venceu o Bayern de Munique por 2 a 0, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA), pelas quartas de final do Mundial de Clubes, garantindo-se na semifinal.

Agora, aguarda quem passar entre Real Madrid (ESP) e Dortmund (ALE), em jogo que ocorre ainda neste sábado. Doué e Dembelé fizeram os gols do PSG, que chegou a ficar com dois a menos na reta final da partida. Outro ponto negativo para o Bayern foi a grave lesão de Musiala na etapa inicial.

Primeiro tempo

A partida já começou intensa em Atlanta, com uma finalização para cada time antes da marca de cinco minutos. Doué, pelo lado do PSG, e Olise, pelo Bayern, tentaram a sorte. O jogo, então, virou um grande estudo por parte das duas equipes. Não à toa, a próxima grande chance viria apenas aos 26′, quando o Bayern trocou passes rondando a área adversária, e Olise soltou uma bomba de direita. Donnarumma, bem posicionado, fez ótima defesa.

Kvaratskhelia respondeu. Ele recebeu lançamento sensacional, cortou, deixando Upamecano para trás, e chutou já de dentro da área, forçando Neuer a trabalhar pela primeira vez efetivamente no jogo, aos 30′. O próprio Upamecano chegaria a abrir o placar, aos 45′. O zagueiro, no entanto, estava na banheira, com sua cabeçada no contrapé de Gigi sendo anulado pelo auxiliar.

Infelizmente, o primeiro tempo terminou com uma péssima notícia e o estádio inteiro em choque. Praticamente no último lance dos acréscimos, Musiala acreditou em bola perdida e tentou chegar antes de Donnarumma. O goleiro deslizou para efetuar a defesa, mas, ao derrubar o craque alemão, quebrou seu tornozelo esquerdo, em cena triste, gerando comoção automática nos jogadores – incluindo os adversários. Musiala fazia sua primeira partida como titular em três meses após se recuperar de uma ruptura muscular na coxa esquerda.

Segundo tempo

Gnabry foi o escolhido por Vincent Kompany para entrar no lugar de Musiala. Lembrando que o técnico já precisara mexer por lesão, já que Stanisic pediu substituição ainda aos 32′ do primeiro tempo. A primeira chance, porém, foi do PSG. Barcola disparou livre, na cara de Neuer, mas telegrafou o chute, facilitando para o gigante alemão, que efetuou bem a defesa.

Olise, aos 20′, teve sua terceira chance no jogo. Recebeu de Gnabry e chegou antes de Pacho para finalizar, mandando por cima de Donnarumma. Já aos 28′, um lance inacreditável. Neuer foi jogar fora da área e errou. Dembelé, que acabara de entrar, tomou-lhe a bola e chutou de fora, com ela caprichosamente indo a centímetros da trave direita, para alívio dos alemães.

Tal alívio não duraria muito, já que o gol sairia aos 34′. Eleito melhor em campo na final da Liga dos Campeões, Doué foi decisivo novamente. Em seu último lance antes de dar vaga a Zaïre-Emery, o craque recebeu na entrada da área, cortou para a esquerda e chutou rasteiro, sem chances para Neuer. Pouco depois, aos 36′, Pacho levou vermelho direto por entrada grosseira em Goretzka, deixando os parisienses com um a menos.

Nos acréscimos, os franceses ainda ficariam com dois a menos. Afinal, Lucas Hernández, que entrara aos 34′, também levou vermelho direto por cotovelada no rosto de Raphaël Guerreiro. A pressão do Bayern, naturalmente, era imensa. Muitos cruzamentos na área e escanteios a favor dos alemães, que não desistiam. Os esforços, porém, foram em vão: o campeão europeu, com 9 contra 11, ainda faria o gol para fechar o caixão, com Dembelé, em contra-ataque monstro, aos 45+5′. De direita, ele matou Manuel Neuer, garantindo o PSG como terceiro semifinalista do Mundial de Clubes.

Próximos passos

Agora, o PSG enfrenta o vencedor de Real Madrid e Dortmund, que duelam ainda neste sábado, às 17h (de Brasília). A semifinal será na quarta-feira (9/7), às 16h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Já o Bayern entra de férias, voltando a campo apenas no dia 7 de agosto, em amistoso contra o Tottenham. O primeiro compromisso oficial é a Supercopa da Alemanha, no dia 16, contra o Stuttgart.

PSG 2 x 0 BAYERN DE MUNIQUE

Mundial de Clubes 2025 – Quartas de final

Data-Hora: 05/7/2025, sábado, 13h (de Brasília)

Local: Mercedes-Benz Stadium, Atlanta (EUA)

Gols: Doué, 33’/2ºT (1-0); Dembelé, 45+5’/2ºT (2-0)

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabian Ruíz (Lucas Hernández, 34’/2ºT); Doué (Zaïre-Emery, 34’/2ºT), Kvaratskhelia (Beraldo, 37’/2ºT) e Barcola (Dembelé, 25’/2ºT). Técnico: Luis Enrique

BAYERN: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Stanisic (Boey, 32’/1ºT; depois, Guerreiro, 42’/2ºT); Kimmich, Pavlovic (Goretzka, 34’/2ºT), Olise, Musiala (Gnabry, intervalo) e Coman (Thomas Müller, 34’/2ºT); Kane. Técnico: Vincent Kompany

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

Auxiliares: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)

VAR: Ivan Bebek (CRO)

Cartões Amarelos: Doué (PSG); Laimer, Kompany (BAY)

Cartões Vermelhos: Pacho (PSG), 36’/2ºT e Lucas Hernández (PSG), 45+2’/2ºT

