PSG x Bayern: Musiala sofre grave lesão em choque com Donnarumma

O primeiro tempo entre PSG (FRA) e Bayern (ALE), pelas quartas de final do Mundial de Clubes, neste sábado (5/7), terminou com uma cena triste no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA). No último lance dos acréscimos, Musiala, do time alemão, disputou bola com Donnarumma, do Paris, e levou a pior.

A reprodução do lance através da geradora de imagens mostrou que, após a queda, Musiala estava com o tornozelo esquerdo quebrado. Ainda não há confirmação exata por parte do Bayern de Munique de qual lesão o alemão sofreu. No entanto, o clube já se pronunciou nas redes sociais, informando a contusão do jogador.

“Jamal Musiala teve que ser retirado do campo machucado. Estamos com você, Jamal!”, diz o comunicado.

A partida, aliás, representava a primeira aparição de Musiala como titular após se recuperar de ruptura muscular na coxa esquerda, que o tirou três meses de ação. Ele entrou em três partidas desse Mundial, atuando por 30 minutos na estreia (10 a 0 contra o Auckland), mais 26 minutos contra o Boca Jrs (vitória por 2 a 1) e, por fim, 19 minutos no 4 a 2 contra o Flamengo.

O clima foi de tensão entre os jogadores ao se darem conta da gravidade da lesão do camisa 42. Especialmente o adversário Donnarumma, que esteve envolvido no lance. A partir da próxima temporada, Musiala passará a usar a camisa 10 do Bayern de Munique.

