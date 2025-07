Em vitória diante do Borussia, Real Madrid dá aula no campo e fora dele

Kylian Mbappé mostrou recurso e surpreendeu o lateral brasileiro Yan Couto ao marcar de voleio e decretar a vitória e a classificação do Real no Mundial - (crédito: Cahrly Triballeau/AFP)

New Jersey (EUA) — A expressão Hala, Madrid! (Vamos, Madrid) poderia ser substituída, ontem, por Aula, Madrid! A classificação do Real Madrid para enfrentar o Paris Saint-Germain nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, após a vitória por 3 x 2 contra o Borussia Dortmund, ontem, no MetLife Stadium, foi mais do que um atestado de favoritismo do clube recordista de títulos mundiais (9) e da Champions League (15). O time espanhol ostentou, na prática, o sonho quase impossível das grifes do futebol brasileiro: a globalização, internacionalização da marca mais imponente do planeta no mercado dos times na casa de dois fenômenos de bilheteria da NFL: o New York Giants e New York Jets.

Na quarta-feira, às 16h, novamente no MetLife, o Real Madrid terá pela frente o atual campeão da Champions League na semifinal. O PSG eliminou o Bayern de Munique por 2 x 0, em Atlanta, no duelo marcado pela gravíssima lesão do jovem Jamal Musiala da equipe bávara (leia mais abaixo).

Antes do concerto para 76.611 pagantes na principal arena do torneio, com gols de Fran García e de Gonzalo García no primeiro tempo, a reportagem do Correio Braziliense enfrentou engarrafamento, testemunhou no acesso ao estádio uma romaria de fãs vestidos com camisas brancas e de outras cores da trupe merengue; bandeiras, flâmulas e brilho nos olhos para ver a trupe do Fifa The Best Vinicius Junior em ação.

Do lado de fora, vendedores ambulantes, a maioria de origem latina, comercializava camisas de procedência duvidosa e outros produtos customizados com as cores, as marcas e até os nomes de alguns galáticos. Um deles negociava a blusa por US$ 40 antes de a bola rolar. À medida que os torcedores entravam no estádio e esvaziavam o acesso, o preço caía para US$ 30. Um camelô lamentava a baixa venda de bandeiras, mas admitiu ter exagerado no valor. Estava cobrando o mesmo que uma camisa anunciada pelos colegas.

A primeira exibição do Real Madrid no MetLife Stadium também movimentou a oferta por alimentos na área externa. Havia desde churrasquinho a milho cozido e bebidas para hidratação diante do forte calor do início do verão estadunidense: 29ºC. O setor destinado ao trabalho da imprensa ficou lotado pela primeira vez em seis jogos da Copa de Clubes.

Dentro das quatro linhas, o Real Madrid foi imponente do início ao fim. O conhecimento do técnico Xabi Alonso ajudou. O sucessor de Carlo Ancelotti tem apenas um mês e três dias no cargo. A expertise de ter chegado da Bundesliga ajudou Vinicius Junior e companhia a interpretar muito bem o adversário. O treinador levou o Bayer Leverkusen ao título inédito do Campeonato Alemão na temporada de 2023/2024 e conhece o Borussia Dortmund.

Após iniciar partidas no sistema tático 3-5-2 e no 4-3-3, Xabi Alonso preparou o Real Madrid no 4-4-2 variável para 4-3-1-2. Bellingham fazia a ponte com Gonzalo García e Vinicius Junior com três volantes atrás dele na proteção à zaga: Valverde, Tchouaméni e Güler. Bem encaixado, o Real Madrid intimidou o Borussia e vencia por 2 x 0 aos 20 minutos.

No primeiro gol, Vinicius Junior recebeu a bola no bico da grande área e repassou-a a Güler. O meia turco deu passe lindo para Gonzalo García chegar de frente para o gol e abrir o placar. No canto esquerdo do goleiro Kobel. O parceiro de Vini chegou a quatro gols na corrida pela artilharia. Alcançou o brasileiro Marcos Leonardo (Al Hilal) e o argentino Di María (Benfica). A joia de 21 anos ainda tem uma semifinal e a possível final pela frente.

O Real Madri ampliou aos 19 com outro García, o Fran. O lateral-esquerdo recebeu um cruzamento do outro ala, o direito Alexander-Arnold, e estufou a rede do Borussia Dortmund no momento ideal da partida, ou seja, antes da pausa para a hidratação.

O ritmo da partida diminuiu na etapa final. O calor insuportável levou o técnico Niko Kovac a fazer três substituições no intervalo com as entradas de Yan Couto, Nmecha e Beier. Incomodou o goleiro belga Courtois em alguns lances, mas não a ponto de marcar. No lance mais plástico da etapa final, Tchouaméni acertou o travessão do goleiro Kobel.

O Borussia Dortmund ensaiou a reação com Beier, diminuindo para 2 x 1, mas um voleio espetacular de Mbappé protagonizou o terceiro do Real Madrid. No lance seguinte, a companhia alemã se lançou ao ataque e foi premiada com pênalti, convertido pelo centroavante Guirassy. O árbitro brasileiro Ramon Abatti Abel ainda permitiu último ataque aurinegro. Sabitzer dominou na área, chutou firme e obrigou Courtois a operar um milagre para segurar o 3 x 2 e a classificação.