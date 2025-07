Guitarrista português homenageia Diogo Jota com camisa do Liverpool no Villa Park

Um momento emocionante marcou o “Back to the Beginning”, evento de rock que conta com o show de despedida da banda britânica Black Sabbath, neste sábado (5/7), no Villa Park, estádio do Aston Villa, em Birmingham (ING). Durante a performance do cantor Yungblud da música “Changes”, o guitarrista português Nuno Bettencourt, da banda Extreme, se apresentou com a camisa 20 do Liverpool, em alusão à morte do compatriota Diogo Jota, que atuava pelo time inglês.

Na música, ele estava ao lado também do baterista II, da banda Sleep Token. A emoção, dessa forma, tomou conta do estádio. O evento, afinal, marca a última apresentação de Ozzy Osbourne, de 76 anos.

Um dos fundadores do Black Sabbath, Osbourne foi diagnosticado com Mal de Parkinson e se despede dos palcos no “Back to the Beginning”. Além do Sabbath, aliás, Metallica, Slayer, Tool e Guns N’ Roses são algumas das bandas que se apresentam no estádio do Aston Villa.

Diogo Jota faleceu aos 28 anos, na última quinta-feira (3/7), em Zamora, na Espanha, em acidente automobilístico. Ele estava com seu irmão, André Silva, de 25 anos, que também não resistiu. A morte dos irmãos comoveu o mundo do futebol, com inúmeras homenagens sendo prestadas ao longo dos últimos dias. O velório de ambos ocorreu neste sábado, em Gondomar, Portugal. Personalidades do esporte, como os jogadores João Moutinho, Rúben Neves e Diogo Dalot, compareceram ao evento.

